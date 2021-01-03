«Он замерз насмерть». В Новосибирске нашли подростка, пропавшего после празднования Нового года

Начиная с 1 января Новосибирские волонтеры и полиция искали 16-летнего парня как без вести пропавшего. Вскоре в поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что школьника нашли мертвым в овраге. Об этом сообщается на сайте vesiskitim.ru.

Напомним, шестнадцатилетний школьник не вернулся домой с празднования у друзей Нового года. Благодаря камерам видеонаблюдения стало известно, что пропавший утром вышел из подъезда дома, где отмечал праздник, и направился к родным. Но домой он не дошел.

Насколько нам известно, он ночевал у друзей, отмечал там Новый год. А под утро пошел домой. Но до дома так и не добрался. Нашли его уже без сознания в каком-то овраге около гаражей, он замерз насмерть, — рассказали корреспондентам «Комсомольской правды» в Новосибирске друзья погибшего юноши.

В деле будет разбираться следственный комитет. По данному факту уже начата проверка.