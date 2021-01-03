«Он замерз насмерть». В Новосибирске нашли подростка, пропавшего после празднования Нового года

Напомним, шестнадцатилетний школьник не вернулся домой с празднования у друзей Нового года. Благодаря камерам видеонаблюдения стало известно, что пропавший утром вышел из подъезда дома, где отмечал праздник, и направился к родным. Но домой он не дошел.
Насколько нам известно, он ночевал у друзей, отмечал там Новый год. А под утро пошел домой. Но до дома так и не добрался. Нашли его уже без сознания в каком-то овраге около гаражей, он замерз насмерть, — рассказали корреспондентам «Комсомольской правды» в Новосибирске друзья погибшего юноши.
В деле будет разбираться следственный комитет. По данному факту уже начата проверка.
По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила порталу старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.