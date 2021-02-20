Они же цыгане.

Несколько дней назад к нам обратилась за помощью Лариса. Она одна воспитывает пятерых детей. Женщине сделали операцию, и она не может выйти на работу. Поэтому просит о медицинской помощи, чтобы скорее можно было зарабатывать на жизнь. Кажется, что легко попросить помощи для женщины, попавшей в беду, но, несмотря на русское имя, она цыганка. И сразу читатель теряет интерес к истории, потому что им движет не сострадание к человеческой беде, а стереотипы и ярлыки, которые навешиваются из-за национальности. Но Лариса — удивительная женщина с очень не простой судьбой.

«Деньги , зеленая „семерка“, 150 граммов золота — и невеста ваша»

Ларису выдали замуж в 12 лет. Она играла в песочнице, когда семья мужа приехала ее сватать. За юную девушку попросили большой выкуп. Родителям невесты отдали зеленую «семерку» (ВАЗ-2107), 150 граммов золота и 100 тыс. рублей.

Ранние браки всегда были национальной традицией цыган. Причем не только женщин выдают до совершеннолетия, но и парней женят даже с восьми лет.

Нашей героине и новоиспеченному мужу было по 12 лет.

Лариса никогда прежде не видела ни жениха, ни его семью. Так получилось, что, будучи еще ребенком, она оказалась с совершенно чужими ей людьми.

«Я все время плакала и убегала домой. До сих пор не могу простить родителей за это. Год я привыкала к семье мужа, но так и не привыкла. В 13 лет я забеременела и вернулась домой. Семья жениха попыталась меня вернуть. Но чуть повзрослев, я смогла сказать „нет“ и отказалась возвращаться. Больше я их никогда не видела», — вспоминает Лариса.

Девочкам нельзя ходить в школу

Лариса, как и ее сестра, никогда не учились в школе. Она не умеет ни писать, ни читать. Так принято в цыганских семьях, что именно девочек совсем не учат грамоте. Все братья ходили в школу, поэтому писать и считать научились. Почему так заведено, женщина не знает.

«Я часто прошу прохожих прочитать мне номер маршрута на табло автовокзала. Но никто не помогает, все смеются. Думают, что хочу их обмануть. Они ведь не понимают, что я действительно не умею читать», — поделилась с нами женщина.

Сейчас ей помогает старший сын. У детей она немного учится основам грамматики. Но самостоятельно сложно освоить в полной мере школьную программу, да еще и в таком возрасте. Ей нужна особая программа, адаптированная для взрослых.

Они же цыгане. Фото: Полина Чербу

Единственная возможность работать

Кроме образования у Ларисы практически никогда не было документов. Ни паспорта, ни свидетельства о рождении детей, а значит, и выплат на детей она никогда не получала. Лишь в 2014 году местная администрация помогла ей получить первый в жизни паспорт, а вместе с ним и медицинскую страховку.

Фото: Полина Чербу

«Без документов сложно найти работу, да и с ними не легче», — с горечью в голосе рассказывает женщина.

Много лет Лариса работает в сетевом магазине на сортировке товара. Ее взяли неофициально на работу. Женщине очень сложно работать ночью в холодном складе. Но выбирать особо не приходится. Кто возьмет безграмотного человека, да еще и цыганку.

Летом она вместе со старшими сыновьями уходит работать в поля. Работа физически тяжелая, но платят хорошо. К тому же разрешают взять для себя картофель, который они выкапывают. Получается и еда есть, и деньги заработать можно.

Перспективы найти постоянную работу она для себя уже не видит. Ларисе всего 32 года, но она смирилась со своей судьбой, судьбой никому не нужной цыганки, которую гонят русские, а со «своими» она жить кочевой жизнью больше не хочет.

Они же цыгане

У цыган нет своей родины. Они живут в каждой стране, но никто их не принимает.

Вековая традиция искать лучшей жизни, кочуя табором с одного места на другое, сохраняется и сейчас. Правда, мир меняется и многие, как наша героиня, хотят жить обычной жизнью. Но она не может враз начать новую жизнь, ведь стереотип о вороватых грязных цыганах прочно засел в умы людей.

Фото: Полина Чербу

Лариса долго искала жилье для своей семьи. Многие, услышав акцент по телефону, бросали трубку, не дав произнести и пары предложений. Кто-то отказывал, говоря прямо в лицо: «Вы же цыгане, я не буду вам сдавать квартиру».

«Я понимаю, почему так к нам относятся. Не все цыгане честные. Действительно, бывает, что снимают табором дом, а потом оставляют его в разрухе. Из-за таких случаев страдают и все остальные», — поделилась Лариса.

Но она не обижается и верит, что есть в мире добрые люди, готовые закрыть глаза на национальность и общаться с ней как с обычным человеком. Женщина мечтает, что жизнь ее детей будет другой.

«Яшка будет поваром», — делится Лариса, и кучерявый мальчишка с круглыми щечками подтверждает слова матери, говоря, что любит готовить.

Незапланированная операция

Лариса не просила помощи, пока не попала в больницу. Ей сделали операцию, и врачи запретили поднимать тяжести, а значит, на работу она выходить не может.

«Мне бы только поправить здоровье, а дальше я сама справлюсь», — говорит Лариса.

Я вижу перед собой женщину, которая страдает от боли. У нее три шва на животе и риск воспаления брюшной полости, если она не купить лекарства, назначенные врачом. Я не хочу разделять людей по национальности и проходить мимо человека, нуждающегося в помощи. Прежде всего она человек и мама, которая пытается дать своим детям шанс на совершенно другую жизнь.

Они же цыгане. Фото: Полина Чербу

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Елена Зайцева