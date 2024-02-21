Онигири и сэндвичи. Дважды за день сибирские школьники ограбили один и тот же магазин

В первый заход четверо парней 16-17 лет хотели похитить несколько энергетиков, две бутылки облепихового морса и сэндвичи.
Однако охрана это заметила, и на место приехали сотрудники ЧОП.
Двоих отпустили, потому что они попались впервые. Еще двоих увезли в отдел полиции.
Через несколько часов в этом же магазине школьники 12–13 пытались вынести пиротехнику и хлопушки. Их сразу же отправили в полицию.
Сотрудники ЧОП "Гвардия" отметили, что ловят школьников почти каждый день. "В топе" у воришек онигири, шоколад и энергетики.
Ранее сообщалось, что "сладкий" воришка из Барнаула хитро обманул работодателя.
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