14 июня 19°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Онищенко предложил запретить центры репродуктивного туризма в России

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко раскритиковал использование суррогатного материнства в России иностранными гражданами и призвал запретить эти «центры репродуктивного туризма».

Беременность. Девушка.
Беременность. Девушка.
Pixabay.com

Напомним, федеральный закон, регламентирующий процедуру суррогатного материнства, внесен сейчас в Госдуму. Он предусматривает, что воспользоваться такого рода услугами смогут только российские пары, а также матери-одиночки. Предоставление услуги суррогатного материнства в России иностранным гражданам будет запрещено.

Геннадий Онищенко является одним из тех, кто горячо поддерживает этот законопроект.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

«Когда суррогатное материнство только появилось, оно пошло нашему обществу на пользу. Наши молодые женщины помогали нашим же семейным парам, которым по каким-то причинам не удавалось завести ребенка самостоятельно. Но сегодня Россия превратилась в настоящий центр репродуктивного туризма — к нам специально едут иностранцы и фактически покупают наших детей, дальнейшую судьбу которых мы никак не можем отследить. И этому надо положить конец!» — заявил он в комментарии Федеральному агентству новостей.

Онищенко подчеркнул, что использование россиянок в качестве суррогатных матерей является ничем иным, как современным видом рабства и эксплуатации. Отметим, что в России действительно в последние годы открылось невероятное количество не только суррогатных клиник и медцентров, но уже и агентств, которые оказывают услуги для иностранцев. А в поисковых запросах на «Яндексе» весьма популярно словосочетание «суррогатная мать сколько стоит».

Напомним, что недавно россиянка Кристина и турецкий миллионер Галил Озтюрк за год увеличили свою семью на 20 детей, используя суррогатное материнство. На эти услуги они потратили 14 млн рублей, пишет bloknot.ru.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость