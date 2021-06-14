Онищенко предложил запретить центры репродуктивного туризма в России

Напомним, федеральный закон, регламентирующий процедуру суррогатного материнства, внесен сейчас в Госдуму. Он предусматривает, что воспользоваться такого рода услугами смогут только российские пары, а также матери-одиночки. Предоставление услуги суррогатного материнства в России иностранным гражданам будет запрещено.

Геннадий Онищенко является одним из тех, кто горячо поддерживает этот законопроект.

Геннадий Онищенко. kremlin.ru

«Когда суррогатное материнство только появилось, оно пошло нашему обществу на пользу. Наши молодые женщины помогали нашим же семейным парам, которым по каким-то причинам не удавалось завести ребенка самостоятельно. Но сегодня Россия превратилась в настоящий центр репродуктивного туризма — к нам специально едут иностранцы и фактически покупают наших детей, дальнейшую судьбу которых мы никак не можем отследить. И этому надо положить конец!» — заявил он в комментарии Федеральному агентству новостей.

Онищенко подчеркнул, что использование россиянок в качестве суррогатных матерей является ничем иным, как современным видом рабства и эксплуатации. Отметим, что в России действительно в последние годы открылось невероятное количество не только суррогатных клиник и медцентров, но уже и агентств, которые оказывают услуги для иностранцев. А в поисковых запросах на «Яндексе» весьма популярно словосочетание «суррогатная мать сколько стоит».

Напомним, что недавно россиянка Кристина и турецкий миллионер Галил Озтюрк за год увеличили свою семью на 20 детей, используя суррогатное материнство. На эти услуги они потратили 14 млн рублей, пишет bloknot.ru.