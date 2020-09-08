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Жизнь

Онищенко упрекнул Минтруд за длинные новогодние каникулы

Десятидневные новогодние праздники не допустимы в нынешних экономических условиях. уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко.
Геннадий Онищенко.
kremlin.ru

«Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы еще 10 дней будем бражничать. Мы не даем ничего человеку, кроме промятого дивана, телевизора с уже почти сакральными фильмами, алкоголя в неограниченном количестве и переедания», — цитирует Онищенко ura.ru.

Депутат рассказал, что раньше он, как и другие россияне, работал до вечера 31 декабря, встречал Новый год, а 2 января все выходили на работу.

Праздники-2021

Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря 2021 года, которое в следующем году выпадает на пятницу.

Нерабочими также станут дни с 1 по 9 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября.

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