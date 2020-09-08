Онищенко упрекнул Минтруд за длинные новогодние каникулы

Десятидневные новогодние праздники не допустимы в нынешних экономических условиях. уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы еще 10 дней будем бражничать. Мы не даем ничего человеку, кроме промятого дивана, телевизора с уже почти сакральными фильмами, алкоголя в неограниченном количестве и переедания», — цитирует Онищенко ura.ru.

Депутат рассказал, что раньше он, как и другие россияне, работал до вечера 31 декабря, встречал Новый год, а 2 января все выходили на работу.

Праздники-2021

Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря 2021 года, которое в следующем году выпадает на пятницу.

Нерабочими также станут дни с 1 по 9 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября.