Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 марта -9°C
33

Онлайн-вебинар #CloudMTS и Acronis научит копировать в облако, не раздувая штат и бюджет

2 апреля в 11:00 эксперты в сфере резервного копирования, product manager провайдера #CloudMTS Сергей Склабовский и Solutions Engineer компании Acronis Николай Чуркин, расскажут о том, как в пару кликов настроить систему резервного копирования в облаке.

Источник: предоставлено организатором

Резервное копирование обеспечивает стабильную работу бизнеса и защищает его от потерь данных. ИТ-специалисты, которые используют бэкап, минимизируют последствия внештатных ситуаций, уменьшают простои и снижают влияние человеческого фактора.

На вебинаре вы узнаете:
  • Как быстро настроить резервное копирование в облако #CloudMTS с помощью ПО Acronis?
  • Почему технологии Acronis упрощают восстановление данных из резервной копии в облаке?
  • Как с помощью агента Acronis надежно защитить ПК бухгалтера (даже от вирусов-шифровальщиков)?
  • Можно ли администратору быстро повысить надежность работы базы данных SQL, развернутой на физическом сервере?

В программе вебинара обзор возможностей резервного копирования в облако на базе ПО Acronis, поэтапный разбор процесса настройки бэкапа (формирование политик, создание оповещений, работа с порталом самоуправления и агентами), особенности работы с резервными копиями в облаке.

Участники вебинара узнают, как восстанавливать данные из резервных копий, есть ли возможность моментального восстановления, способен ли сервис защитить от киберугроз и как обеспечивается безопасность данных в облаке #CloudMTS.

Зарегистрироваться на совместный вебинар #CloudMTS и Acronis можно по ссылке.

(18+)

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость