Онлайн-вебинар #CloudMTS и Acronis научит копировать в облако, не раздувая штат и бюджет

2 апреля в 11:00 эксперты в сфере резервного копирования, product manager провайдера #CloudMTS Сергей Склабовский и Solutions Engineer компании Acronis Николай Чуркин, расскажут о том, как в пару кликов настроить систему резервного копирования в облаке.

Резервное копирование обеспечивает стабильную работу бизнеса и защищает его от потерь данных. ИТ-специалисты, которые используют бэкап, минимизируют последствия внештатных ситуаций, уменьшают простои и снижают влияние человеческого фактора.

На вебинаре вы узнаете: Как быстро настроить резервное копирование в облако #CloudMTS с помощью ПО Acronis?

Почему технологии Acronis упрощают восстановление данных из резервной копии в облаке?

Как с помощью агента Acronis надежно защитить ПК бухгалтера ( даже от вирусов-шифровальщиков)?

даже от вирусов-шифровальщиков)? Можно ли администратору быстро повысить надежность работы базы данных SQL , развернутой на физическом сервере?

В программе вебинара обзор возможностей резервного копирования в облако на базе ПО Acronis, поэтапный разбор процесса настройки бэкапа (формирование политик, создание оповещений, работа с порталом самоуправления и агентами), особенности работы с резервными копиями в облаке.

Участники вебинара узнают, как восстанавливать данные из резервных копий, есть ли возможность моментального восстановления, способен ли сервис защитить от киберугроз и как обеспечивается безопасность данных в облаке #CloudMTS.

Зарегистрироваться на совместный вебинар #CloudMTS и Acronis можно по ссылке.

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