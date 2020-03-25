Онлайн-вебинар #CloudMTS и Acronis научит копировать в облако, не раздувая штат и бюджет

Резервное копирование обеспечивает стабильную работу бизнеса и защищает его от потерь данных. ИТ-специалисты, которые используют бэкап, минимизируют последствия внештатных ситуаций, уменьшают простои и снижают влияние человеческого фактора.
- Как быстро настроить резервное копирование в облако #CloudMTS с помощью ПО Acronis?
- Почему технологии Acronis упрощают восстановление данных из резервной копии в облаке?
- Как с помощью агента Acronis надежно защитить ПК бухгалтера (даже от вирусов-шифровальщиков)?
- Можно ли администратору быстро повысить надежность работы базы данных SQL, развернутой на физическом сервере?
В программе вебинара обзор возможностей резервного копирования в облако на базе ПО Acronis, поэтапный разбор процесса настройки бэкапа (формирование политик, создание оповещений, работа с порталом самоуправления и агентами), особенности работы с резервными копиями в облаке.
Участники вебинара узнают, как восстанавливать данные из резервных копий, есть ли возможность моментального восстановления, способен ли сервис защитить от киберугроз и как обеспечивается безопасность данных в облаке #CloudMTS.
Зарегистрироваться на совместный вебинар #CloudMTS и Acronis можно по ссылке.
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