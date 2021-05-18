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Онлайн-ярмарка детских товаров и услуг пройдёт в Алтайском крае 1−3 июня
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Жизнь
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Онлайн-ярмарка детских товаров и услуг пройдёт в Алтайском крае 1−3 июня

Онлайн-ярмарка «Алтайский край — территория детства» проводится в рамках Международного дня защиты детей с целью содействия продвижению и реализации товаров и услуг социальных предпринимателей, а также производителей детских товаров Алтайского края.

Центр «Мой бизнес»
1
Вас ждут:
  • 3 дня работы онлайн-ярмарки;
  • специальная платформа — ярмаркадетства.рф;
  • возможность рассказать о продукции (компании) широкой аудитории, увеличить количество клиентов, совершить продажи, в том числе отложенные;
  • интерактивная программа для детей в прямом эфире.

К участию в онлайн-ярмарке приглашаются зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Алтайского края субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства, производители товаров/услуг для детей.


2
Сферы, представляемые на онлайн-ярмарке:
  • отдых и оздоровление детей;
  • дошкольное, общее и дополнительное образование детей;
  • культурно-просветительская деятельность;
  • услуги, направленные на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;
  • психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (особенное детство);
  • детские товары.
3
Условия участия:
  • на площадке могут представить свою продукцию официально зарегистрированные на территории Алтайского края субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие товары/услуги в сфере детства;
  • заявки на участие принимаются в онлайн-формате до 25 мая 2021 г.;
  • каждый участник может представить до 3 (трёх) позиций продукции со скидкой от 30%;
  • платформа принимает только заявки на приобретение продукции, все товарно — денежные отношения предприниматель осуществляет с покупателем самостоятельно.
4
Дата и время проведения:
  • основного мероприятия — 1 июня 2021 года, 11:00 — 15:00
  • онлайн-ярмарки — 1, 2 и 3 июня 2021 г.

Подать заявку на участие можно на сайте ярмаркадетства.рф

Справки по вопросам участия по тел. 8−913−213−84−68


5
Организаторы мероприятия:
  • Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
  • Центр «Мой бизнес»;
  • Клуб «Партнёрка в деле».
  • Новости компаний
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