Онлайн-ярмарка детских товаров и услуг пройдёт в Алтайском крае 1−3 июня

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Вас ждут:
- 3 дня работы онлайн-ярмарки;
- специальная платформа — ярмаркадетства.рф;
- возможность рассказать о продукции (компании) широкой аудитории, увеличить количество клиентов, совершить продажи, в том числе отложенные;
- интерактивная программа для детей в прямом эфире.
К участию в онлайн-ярмарке приглашаются зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Алтайского края субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства, производители товаров/услуг для детей.
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Сферы, представляемые на онлайн-ярмарке:
- отдых и оздоровление детей;
- дошкольное, общее и дополнительное образование детей;
- культурно-просветительская деятельность;
- услуги, направленные на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;
- психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (особенное детство);
- детские товары.
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Условия участия:
- на площадке могут представить свою продукцию официально зарегистрированные на территории Алтайского края субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие товары/услуги в сфере детства;
- заявки на участие принимаются в онлайн-формате до 25 мая 2021 г.;
- каждый участник может представить до 3 (трёх) позиций продукции со скидкой от 30%;
- платформа принимает только заявки на приобретение продукции, все товарно — денежные отношения предприниматель осуществляет с покупателем самостоятельно.
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Дата и время проведения:
- основного мероприятия — 1 июня 2021 года, 11:00 — 15:00
- онлайн-ярмарки — 1, 2 и 3 июня 2021 г.
Подать заявку на участие можно на сайте ярмаркадетства.рф
Справки по вопросам участия по тел. 8−913−213−84−68
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Организаторы мероприятия:
- Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
- Центр «Мой бизнес»;
- Клуб «Партнёрка в деле».