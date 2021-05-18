Онлайн-ярмарка детских товаров и услуг пройдёт в Алтайском крае 1−3 июня

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Вас ждут:

3 дня работы онлайн-ярмарки;

специальная платформа — ярмаркадетства.рф;

возможность рассказать о продукции ( компании) широкой аудитории , увеличить количество клиентов , совершить продажи , в том числе отложенные;

компании) широкой аудитории увеличить количество клиентов совершить продажи в том числе отложенные; интерактивная программа для детей в прямом эфире.

К участию в онлайн-ярмарке приглашаются зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Алтайского края субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства, производители товаров/услуг для детей.