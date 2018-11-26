Что такое Киберпонедельник-2018 и почему это удачный трюк маркетологов

После «мега"-распродаж в Черную Пятницу покупателей всего мира ждет Киберпонедельник. В этот день онлайн магазины выставляют огромные скидки и заманивают покупателей на свои сайты за покупками. Дешевеет ли товар в Киберпонедельник, или продавцы наживаются на желании сэкономить — в материале altapress.ru

Что такое Киберпонедельник?

Один из самых крупных скидочных дней за весь год, но, в отличии от Черной Пятницы, в интернет-сегменте. Магазины, которые принимают участие в этой акции, обещают скидки до 90%.

Киберпонедельник родом из США. Национальная федерация розничной торговли создала условия для тех, кто не может позволить себе тратить время на походы по распродажам и отстаивать в огромных очередях, как в Черную Пятницу. Этот день создали как маркетинговый ход, который срабатывает уже на протяжении 13 лет.

Удачное время или удачный трюк?

Период до рождественских каникул очень выгоден для магазинов: люди планируют сэкономить на подарках себе и близким. Но по статистике во время распродаж люди тратят куда больше денег, чем в обычный день.

Не редко производители товара и его продавцы в сезон распродаж обманывают покупателей: за несколько дней до распродажи цены на все товары поднимают как минимум на 30%, а затем выставляют как скидочные. В результате покупатели в некоторых случаях отдают даже больше, чем если бы купили товар до распродажи.

Для того, чтобы сделать большую скидку на ту или иную продукт, цены накручивают на 10%, 20%, а то и 30%. Разумеется, так происходит не во всех сетях и компаниях, но «верить им на слово» все равно не стоит.