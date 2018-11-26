Что такое Киберпонедельник-2018 и почему это удачный трюк маркетологов

Что такое Киберпонедельник?
Один из самых крупных скидочных дней за весь год, но, в отличии от Черной Пятницы, в интернет-сегменте. Магазины, которые принимают участие в этой акции, обещают скидки до 90%.
Киберпонедельник родом из США. Национальная федерация розничной торговли создала условия для тех, кто не может позволить себе тратить время на походы по распродажам и отстаивать в огромных очередях, как в Черную Пятницу. Этот день создали как маркетинговый ход, который срабатывает уже на протяжении 13 лет.
Удачное время или удачный трюк?
Период до рождественских каникул очень выгоден для магазинов: люди планируют сэкономить на подарках себе и близким. Но по статистике во время распродаж люди тратят куда больше денег, чем в обычный день.
Не редко производители товара и его продавцы в сезон распродаж обманывают покупателей: за несколько дней до распродажи цены на все товары поднимают как минимум на 30%, а затем выставляют как скидочные. В результате покупатели в некоторых случаях отдают даже больше, чем если бы купили товар до распродажи.
Для того, чтобы сделать большую скидку на ту или иную продукт, цены накручивают на 10%, 20%, а то и 30%. Разумеется, так происходит не во всех сетях и компаниях, но «верить им на слово» все равно не стоит.
1. Предварительно отслеживайте цены на необходимые товары, можете воспользоваться специальными приложениями. Так вы сможете уберечь себя от чрезмерных растрат в случае большой накрутки.
2. Если вы не уверены, что скидка действительно есть — вбейте название нужного продукта в поисковик и посмотрите среднерыночную цену. С большей вероятностью интернет выдаст вам стоимость, которую магазины установили еще до сезона распродаж.
3. Составьте список необходимых товаров. Этот пункт нужен исключительно для того, чтобы не потеряться при виде огромного количества желтых или красных ценников. В зависимости от того, как сформулирован ваш собственный вишлист, можно судить о том, на сколько много вы потратите времени и денег на покупки.