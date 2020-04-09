Онлайн знакомства: 9 способов привлечь к себе внимание

Популярные сайты знакомств — одни из самых востребованных сегодня интернет-ресурсов. Здесь можно весело общаться, искать новых друзей по интересам или спутника жизни. Но среди огромного количества посетителей подобных сервисов очень легко затеряться. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь нашими советами о том, как привлечь к себе внимание, и смело осваивайте онлайн-знакомства.

Онлайн знакомства. Архив интернет-агентства «ДримТрейд»

1. Привлекательный образ

Обязательным условием на сайтах знакомств является заполнение анкеты. И от того, что вы в ней напишете, будет зависеть результат. Постарайтесь быть честными и открытыми. Не стоит занижать свой возраст или писать, насколько вы выглядите. Рано или поздно истина откроется. Не нужно шаблонно перечислять свои качества в стиле «порядочный, надежный, трудолюбивый». Найдите более интересные определения для себя, чтобы вызвать интерес. Придумайте себе Ник с юмором или изюминкой. Лучше, если фото в профиле будут хорошего качества — 5−6 разноплановых снимков позволят больше узнать о вашей жизни и интересах.

2. Честность и открытость

Информацию о себе пишите обдуманно. Будьте правдивы и открыты. Расскажите краткую историю своей жизни или случай из детства — искреннее повествование найдет своего читателя и привлечет внимание к вам. В общении очень важно тактично завязать беседу, вовремя сделать комплимент или оставить интересный комментарий. Старайтесь внимательно слушать собеседника и вести доверительный диалог. Не стоит приукрашивать события или хвастаться своим материальным достатком. Открыто отвечайте на вопросы и не бойтесь показывать настоящие чувства, эмоции и желание продолжить отношения.

3. Положительный настрой

В переписке не скупитесь на добрые слова, чаще хвалите собеседника. Относитесь друг к другу уважительно и тактично. Расскажите, как прошел день, чем вы занимались. Поделитесь впечатлениями о погоде, о покупках. Узнайте интересы и хобби друг друга. Так вы быстрее поймете, есть ли у вас точки соприкосновения.

Если вы начали общаться в видеочате, ведите разговор доброжелательно. Рассказывайте веселые истории из жизни. Чаще улыбайтесь и следите за своей мимикой — будьте эмоциональны и привлекательны. Но и знайте чувство меры, чтобы не утомить друг друга.

4. Доброжелательность

Если ваш собеседник вышел в видеочат или на сайт знакомтсв с плохим настроением, расстроенный и угрюмый, не принимайте это на свой счет. Постарайтесь осторожно узнать о его проблемах и дать совет, отвлеките другой темой или интересными новостями. Если это сработает, значит очередной положительный балл будет в вашей копилочке.

Если вам написал человек не той наружности, что вы ожидали, постарайтесь его не отталкивать сразу — внешность может быть обманчива. Только пообщавшись вы поймете, достоин ли он вашего внимания. Если нет, — проявите тактичность, найдите причину отказать, не грубите и не оскорбляйте его. Не обижайте человека, ведь в такой же ситуации можете оказаться и вы.

5. Юмор и жизнелюбие

Очень важным моментом в общении является юмор и жизнелюбие. С этими чертами характера легко идти по жизни. При онлайн-общении чаще делитесь смешными рассказами, анекдотами, но в пределах разумного. Избегайте излишнего сарказма и иронии. Держите интригу и недосказанность, которые будут подталкивать собеседника на продолжение общения.

Беседовать лучше в видеочате (например, этом), можно не только в домашней обстановке, но и на природе, в кафе или другом, любимом вами месте. В таком случае ваш собеседник лучше узнает ваши интересы и предпочтения. Пригласите его в путешествие, поделитесь впечатлениями от предыдущей поездки.

6. Грамотная речь и орфография

При переписке очень важно правильно формулировать предложения и грамотно писать. Это даст человеку представление, насколько вы образованы. Учиться никогда не поздно. Если у вас с правописанием трудности, то прежде чем отправить сообщение, проверьте, не нужно ли где-то поставить запятые или исправить опечатку. При общении в видеочате старайтесь избегать мата и сорных слов типа «короче говоря», «как бы это сказать», «ну», «значит» и им подобных. Покажите себя с лучшей стороны, и результат не заставит ждать.

7. Естественность и непринужденность

Если ваше общение из переписки на сайте знакомств перешло в видео-чат, а еще лучше в живое общение, продолжайте вести себя естественно и непринужденно. Не нужно жеманничать, кокетничать и демонстрировать свое превосходство. Только доверительное и открытое поведение приведет вас к развитию серьезных отношений. Поход в кафе или театр покажет, насколько воспитан, щедр и элегантен в ухаживаниях ваш оппонент. Достаточно нескольких встреч, чтобы понять, по правильному ли пути вы идете. Не спешите переходить на интимные отношения, узнайте друг друга получше.

8. Пунктуальность

Важной чертой характера человека является пунктуальность. Если вы назначили общение на сервисе знакомств или встречу в живую, не заставляйте себя ждать. Покажите воспитанность и тактичность, не зависимо от вашего пола. Берегите свое время и время собеседника. В нашем круговороте жизни каждый час имеет огромное значение. Также очень важно не засиживаться у экрана и не вести пустые, ненужные разговоры. Если вы условились общаться в течение часа, то не стоит затягивать встречу на 3−4 часа. Ваша пунктуальность продемонстрирует собеседнику вашу серьезность и занятость, что позволит оценить вас как делового человека.

9. Ненавязчивость

Как в переписке, так и в живом общении, правильно ведите диалог, не нагружайте собеседника своими проблемами, не заваливайте вопросами о личной жизни, не высказывайте претензий. Тактично поинтересуйтесь, чем он увлекается, какие планы строит на ближайшее время. Не стоит напористо спрашивать, когда будет следующая встреча. Если ваш партнер вами заинтересовался, он сам предложит дальнейшее общение. Сохраняйте в себе загадочность и недосказанность, не торопите события. Если хотите больше узнать о своем избраннике, не загружайте его лишними расспросами, лучше зайдите на его страницу с социальных сетях и все узнайте сами.

Сайты знакомств и видео-чаты — лучшие помощники в поиске спутника жизни. Они более востребованы, чем живое окружение, так как дают возможность общения с людьми, живущими на другом конце света. Надеемся, что и наши советы вам чем-то помогут. Не бойтесь ошибиться, ищите, общайтесь, делайте выбор. Ставьте цели, уверенно шагайте к своему будущему.