Компетентность и порядочность ритуальных агентов
В компании работают добрые, порядочные и отзывчивые траурные агенты. Они:
- знают все тонкости похоронных мероприятий;
- могут организовать шикарные, стандартные или недорогие похороны;
- предлагают комплексные варианты;
- квалифицированно выполняют свою работу;
- сочувствуют и помогают родственникам умершего.
- Агенты могут полностью взять на себя все подготовительные и похоронные мероприятия, а могут выполнить отдельные услуги, включая:
- сбор необходимых документов и разрешений;
- получение свидетельства о смерти;
- доставку гроба, похоронной одежды в морг;
- организацию для усопшего косметических процедур, омовения, одевания;
- аренду помещения для прощания;
- подбор гроба, надгробного креста, ритуальной атрибутики;
- заказ духовенства;
- деятельность похоронной бригады грузчиков-носильщиков;
- транспортные услуги катафалка и автобусов для перевозки прощающихся;
- миссию полного сопровождения похоронной процессии;
- поминальную трапезу.
Продукция траурной направленности
В ООО Городская ритуальная служба имеется свой транспорт, грузчики-переносчики тела, склады с наличием:
- эксклюзивных гробов, изготовленных из высококачественного натурального дерева, обработанного особенным способом;
- гробов, драпированных дорогой шелковой, велюровой, бархатной тканью;
- гробов, оббитых хлопчатобумажной тканью;
- экологических гробов, предназначенных для кремации (без наличия металлических элементов, стекла, пластика, химических материалов;
- надгробных крестов разного уровня качества;
- венков с веточками хвои, ели, корзин, гирлянд;
- похоронной постели, подушечек, покрывал;
- одежды и аксессуаров для умерших мужчин и женщин, обуви;
- похоронной атрибутики;
- готовых планов похорон любой стоимости (бюджетного, стандартного, расширенного похоронного плана).
Лучший сервис
ООО Городская ритуальная служба предлагает качественный похоронный сервис по умеренным ценам. Можно организовать достойные похороны в пределах государственного пособия на июнь 2020 года в пределах 1193,80 руб. На сайте ritual.by/ вы получите отличный сервис с качественным обслуживанием по доступной цене.