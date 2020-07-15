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Жизнь
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ООО Городская ритуальная служба — качественный, недорогой сервис

Любой смертельный случай приносит огромное горе для близких людей, вне зависимости от возраста умершего. Одинаково больно терять родителей, прародителей, мужей, жен, братьев и сестер. Потеря ребенка — чрезвычайное, противоречащее законам природы, событие. Потому убитые горем родственники, не всегда могут трезво оценивать ситуацию и поступать правильно. В таком случае и при других смертях можно полностью положиться на ритуального агента прогрессивной похоронной компании. Одной из лучших траурных служб Беларуси считается ООО Городская ритуальная служба.

Компетентность и порядочность ритуальных агентов

В компании работают добрые, порядочные и отзывчивые траурные агенты. Они:

  • знают все тонкости похоронных мероприятий;
  • могут организовать шикарные, стандартные или недорогие похороны;
  • предлагают комплексные варианты;
  • квалифицированно выполняют свою работу;
  • сочувствуют и помогают родственникам умершего.
  • Агенты могут полностью взять на себя все подготовительные и похоронные мероприятия, а могут выполнить отдельные услуги, включая:
  • сбор необходимых документов и разрешений;
  • получение свидетельства о смерти;
  • доставку гроба, похоронной одежды в морг;
  • организацию для усопшего косметических процедур, омовения, одевания;
  • аренду помещения для прощания;
  • подбор гроба, надгробного креста, ритуальной атрибутики;
  • заказ духовенства;
  • деятельность похоронной бригады грузчиков-носильщиков;
  • транспортные услуги катафалка и автобусов для перевозки прощающихся;
  • миссию полного сопровождения похоронной процессии;
  • поминальную трапезу.

Продукция траурной направленности

В ООО Городская ритуальная служба имеется свой транспорт, грузчики-переносчики тела, склады с наличием:

  • эксклюзивных гробов, изготовленных из высококачественного натурального дерева, обработанного особенным способом;
  • гробов, драпированных дорогой шелковой, велюровой, бархатной тканью;
  • гробов, оббитых хлопчатобумажной тканью;
  • экологических гробов, предназначенных для кремации (без наличия металлических элементов, стекла, пластика, химических материалов;
  • надгробных крестов разного уровня качества;
  • венков с веточками хвои, ели, корзин, гирлянд;
  • похоронной постели, подушечек, покрывал;
  • одежды и аксессуаров для умерших мужчин и женщин, обуви;
  • похоронной атрибутики;
  • готовых планов похорон любой стоимости (бюджетного, стандартного, расширенного похоронного плана).

Лучший сервис

ООО Городская ритуальная служба предлагает качественный похоронный сервис по умеренным ценам. Можно организовать достойные похороны в пределах государственного пособия на июнь 2020 года в пределах 1193,80 руб. На сайте ritual.by/ вы получите отличный сервис с качественным обслуживанием по доступной цене.

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