Любой смертельный случай приносит огромное горе для близких людей, вне зависимости от возраста умершего. Одинаково больно терять родителей, прародителей, мужей, жен, братьев и сестер. Потеря ребенка — чрезвычайное, противоречащее законам природы, событие. Потому убитые горем родственники, не всегда могут трезво оценивать ситуацию и поступать правильно. В таком случае и при других смертях можно полностью положиться на ритуального агента прогрессивной похоронной компании. Одной из лучших траурных служб Беларуси считается ООО Городская ритуальная служба.