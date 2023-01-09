Кажется, в 2010 году жители краевой столицы проводили все праздники на свежем воздухе. Катались на лыжах, коньках и даже вытаскивали здоровенную машину из снежного плена. Все это было весело и… местами больно. Кадры, после которых вам точно захочется выйти из дома, — в нашем материале.

13 лет назад барнаульцы, наевшись от души салатиков, шли сжигать калории не куда-нибудь, а в парк Изумрудный. Именно там в первые дни нового 2010-года организовали скалодром. Участвовали самые смелые горожане. Те, кто не боится ни высоты, ни мороза.

Лыжников тоже не оставили без активностей. Для них прошел забег на Широкой просеке. Один из спортсменов-любителей вполне мог давать уроки не только по бегу на лыжах, но и моржеванию.

Одному из его соперников не повезло — он упал и травмировал колено. Мы надеемся, что сейчас у него все хорошо.

Также как у водителей внедорожников, которые участвовали в заезде в те же январские дни. Судя по всему, это было за Новым мостом. Один внедорожник даже свалился в овраг. Но его барнаульские «шумахеры» не бросили, а вытащили обратно на трассу. Такое вот ралли по-барнаульски.

Зимние забавы барнаульцев. 2010 год. Анна Зайкова.

Ну, с фигурным катанием все понятно. Иногда было достаточно выйти из дома, чтобы очутиться в шоу а-ля «Ледниковый период». Кстати, с тех пор мало что изменилось. Главное — не терять артистизм.

Недавно мы показывали, как барнаульцы встречали Рождество в 2005 году. А еще нашли фото праздничных гуляний в 2004—2008 годах. Там снежная королева на Декабре, Январе и Феврале и медведь с балалайкой.