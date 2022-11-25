Снежная королева на лошади, медведь с балалайкой и Дед Мороз с елочкой. Новый год в Барнауле в 2004—2008 годах

Небывалое событие произошло в Барнауле 14 лет назад. Снежная королева приехала на золотой карете, запряженной тремя конями — Декабрем, Январем и Февралем. А вместе с ней ее свита. Вместе они хотели заморозить всех горожан и начать править городом.
Как удержаться от того, чтобы не присвоить себе такой милый город. В его дворах живут чудесные зверушки из снега, а жители поют и веселятся. Особенно фотогиенично смотрится молодой человек в желтых штанах и красной рубахе на втором фото. В одном из дворов даже поселился большой медведь с балалайкой.
Дед Мороз здесь принимает письма от детей и внимательно вчитывается в каждое предложение — чтобы с точностью исполнить заветную детскую мечту.
А в свободное время он торгует елочками. Ведь кто, как не он, знает толк в пушистых красавицах.
По итогу Барнаул так понравился Снежной правительнице, что ее ледяное сердце растаяло. Она подружилась с его маленькими жителями и посетила театр Музкомедии.
Прочувствуйте и вы дух города в нашей фотоподборке.