25 ноября
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Жизнь

Снежная королева на лошади, медведь с балалайкой и Дед Мороз с елочкой. Новый год в Барнауле в 2004—2008 годах

Новый год — это волшебный праздник. В этот день Снежная королева может приехать на коне в Барнаул, а медведь — начать играть на балалайке. Altapress.ru рассказывает вам, как барнаульцы встречали Новый год 19 и 14 лет назад.

Новый 2008 год
Новый 2008 год
Altapress.ru

Небывалое событие произошло в Барнауле 14 лет назад. Снежная королева приехала на золотой карете, запряженной тремя конями — Декабрем, Январем и Февралем. А вместе с ней ее свита. Вместе они хотели заморозить всех горожан и начать править городом.

Новый 2008 год
Новый 2008 год
Altapress.ru
Новый 2008 год
Новый 2008 год
Altapress.ru
Новый 2008 год
Новый 2008 год
Altapress.ru

Как удержаться от того, чтобы не присвоить себе такой милый город. В его дворах живут чудесные зверушки из снега, а жители поют и веселятся. Особенно фотогиенично смотрится молодой человек в желтых штанах и красной рубахе на втором фото. В одном из дворов даже поселился большой медведь с балалайкой.

Новый 2004 год
Новый 2004 год
Altapress.ru
Новый 2004 год
Новый 2004 год
Altapress.ru
Новый 2004 год
Новый 2004 год
Altapress.ru

Дед Мороз здесь принимает письма от детей и внимательно вчитывается в каждое предложение — чтобы с точностью исполнить заветную детскую мечту.

Новый 2004 год
Новый 2004 год
Altapress.ru
Новый 2004 год
Новый 2004 год
Altapress.ru

А в свободное время он торгует елочками. Ведь кто, как не он, знает толк в пушистых красавицах.

Новый 2004 год
Новый 2004 год
Altapress.ru

По итогу Барнаул так понравился Снежной правительнице, что ее ледяное сердце растаяло. Она подружилась с его маленькими жителями и посетила театр Музкомедии.

Прочувствуйте и вы дух города в нашей фотоподборке.

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