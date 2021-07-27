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Жизнь

Опасная погода обрушится на Алтайский край

На юге Сибири, в большинстве северокавказских республик и на Амуре ожидается «опасная погода», предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеорологические неприятности прогнозируются на 27 и 28 июля.

Небо. Буря. Облака
Небо. Буря. Облака
ССО

Холодные воздушные массы, движущиеся через Урал и Поволжье с севера, приводят к «очень неприятной ситуации» в этих регионах, сообщает РИА Новости.

«В Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае будет ветер до 25 метров в секунду. Это опасный ветер. Это не просто ветер, сильный дождь, гроза и град», — подчеркнул синоптик.

Вильфанд отметил, что по-настоящему холодная погода ожидается на Урале и в Томской, Омской, Новосибирской областях, пишет «Росбалт».

При этом сильная жара будет в Эвенкии и на Таймыре — около 28 градусов.

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