Опасные гости. Мигранты на Алтае преступают закон все чаще

Темпы роста преступности среди мигрантов в Алтайском крае опережают общероссийские в полтора, а в Республике Алтай — в 2,5 раза. Что происходит и почему бьют тревогу общественники, разбирался «Свободный курс».

Сибирь вызывает особую тревогу

Замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что по итогам 2022 года иностранцами в России совершено на 10,3% преступлений больше, чем в предыдущем году. По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, в ряде регионов Сибирского федерального округа эти цифры оказались еще выше.

Сильнее всего количество преступлений, совершенных в СФО иностранными гражданами и лицами без гражданства, выросло в Новосибирской области — на 56,3%. По темпам роста регион замкнул первую дюжину общероссийского рейтинга.

Далее идет Кузбасс с приростом на 30,4% и два Алтая. Республика показывает рост на 25%, Алтайский край — на 16,9%. Выявляемость таких преступлений сильнее всего увеличилась в Республике Алтай — на 28,9%. В Кузбассе прирост составил 20%, в Иркутской области — 8,8%, в Алтайском крае — 6,2%.

Количество преступлений , совершенных иностранными лицами и лицами без гражданства в Алтайском крае. Скриншот с crimestat.ru.

За одного битого — двух небитых

Любопытно, что криминальная активность мигрантов оказалась несколько ниже в тех регионах, где они сами чаще становятся жертвами преступлений. По крайней мере, так произошло, например, в Томской области и Красноярском крае.

В Томской области количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства выросло на 34,9%. По этому показателю область заняла седьмое место общероссийского рейтинга, с большим отрывом опередив Красноярский (+8,3%) и Алтайский (+3,5%) края.

Зарегистрировано преступлений в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства в Алтайском крае. Скриншот с crimestat.ru.

+10% за квартал

В декабре 2022 года заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин отмечал прирост преступлений, совершенных иностранцами в Новосибирской области, на 46% за девять месяцев. Теперь же мы видим, что всего за три месяца к ним прибавилось еще 10%.

При этом и общий миграционный поток в Сибирь за эти девять месяцев увеличился на 74,2%. Наиболее высокая концентрация мигрантов фиксируется в Новосибирской области.

Напомним, еще в 2020 году по результатам исследования агентства Zoom Market Новосибирск стал городом, жители которого относятся к мигрантам хуже всех в России.

Выявлено иностранных граждан и лиц без гражданства , совершивших преступления в Алтайском крае. Скриншот с crimestat.ru.

ОПГ , наркоторговля и тяжкие преступления

Тогда же — в декабре — Дмитрий Демешин указывал на тот факт, что именно увеличение численности прибывающих в округ мигрантов вызвало рост преступности. И почти 40% из совершенных иностранцами преступлений — это тяжкие и особо тяжкие уголовно наказуемые деяния.

За январь-сентябрь 2022 года вчетверо выросло количество преступлений, совершенных мигрантами в составе ОПГ, вдвое — в сфере наркоторговли с использованием информационных технологий.

Ранее — в августе — глава СКР Александр Бастрыкин отмечал рост числа убийств, изнaсиловaний, похищений людей и рaспрострaнений экстремистских нaстроений мигрантами.

Мигранты. 22.мвд.рф

Изнасилования и педофилия

Председатель Национального антикоррупционного комитета Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в конце декабря отмечал, что доля преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних растет именно за счет мигрантов и их детей.

Кирилл Кабанов,

член СПЧ:

Немало случаев, когда преступления совершаются не взрослыми мигрантами, а их детьми в школах. Если не признавать, что рост этих преступлений напрямую связан со значительным увеличением миграционных потоков, то невозможно организовать реально эффективное противодействие.

По данным Генпрокуратуры, с 2010 года количество преступлений сексуального характера в отношении детей выросло на 44%. Работу по профилактике сексуального насилия рекомендовано усилить 16 субъектам РФ. Первой в этом списке идет Удмуртия, а вторым — Алтайский край.

Слезы , женщина плачет. СС0

За баранками

С начала 2022 года водители-иностранцы совершили 4,3 тыс. ДТП, в результате которых погибли 387 человек, а еще 5,7 тыс. — получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

Мигрантам уже запретили работать водителями автобусов и такси в ХМАО, а также Челябинской, Калужской и Калининградской областях. В Алтайском крае такого запрета нет.

ДТП на Змеиногорском тракте. vk.com/barneos22

Понять и простить

Если вы думаете, что за все вышеперечисленное мигранты строго наказываются, то ошибаетесь. Общественники на протяжении многих лет возмущаются чрезвычайной мягкостью выносимых иностранцам приговоров. Объясняют это чаще всего вмешательством диаспор посредством коррупционных схем.

Но даже те из приезжих, кто нарушал российские законы и был депортирован из РФ, могут рассчитывать на благополучное возвращение. Так, за 2022 год из черного списка Российской Федерации выведено около 47 тыс. граждан Киргизии, а значит, они снова могут оказаться в нашей стране. Об этом сообщил глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

А в феврале 2022 года министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода заявила, что добилась амнистии для 120,6 тыс. нарушителей из Таджикистана. Еще 500 тыс. на днях предложил амнистировать президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Два года назад — в октябре 2020 года — президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявлял, что договорился об амнистии граждан Таджикистана и Узбекистана — по 150 тыс. человек из каждой страны.

Мигранты. www.flickr.com/photos/noborder

Курьеры и строители

Есть мнение, что миграционный поток в РФ стараются нарастить даже путем амнистий, потому что в его увеличении заинтересованы высокопоставленные чиновники уровня зампреда правительства.

Так, например, курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин летом 2021 года заявлял, что на российские стройки до 2024 года требуется привлечь около 5 млн мигрантов.

Отметим, что для реализации такого плана впустить придется намного больше, поскольку мигранты давно уже не стремятся в строительство. РБК писал об этом еще за два месяца до заявления Хуснуллина. Около трети гастарбайтеров, приезжающих в качестве строителей, на самом деле идут в курьеры.

Стройка в Барнауле , стройка , дома в Барнауле. Кристина Тарасова.

Не было бы счастья , да несчастье помогло

По Алтайскому краю наиболее свежая статистика охватывает январь-ноябрь 2022 года. За этот период в регион въехало 6,9 тыс. иностранцев. 6,5 тыс. из них — из стран СНГ и лишь 345 — из прочих государств. При этом более 10 тыс. иностранцев покинули край.

Таким образом, миграционный прирост в Алтайском крае оказался отрицательным — минус 3,5 тыс. человек. Эксперты связывают это с самым низким среди всех регионов Сибири уровнем зарплат.

Таким образом, край пока не испытывает таких шоковых эффектов, как, например, в Подмосковье и в ряде крупных городов, откуда поступают известия о формировании мигрантских этнокультурных гетто, а также создании бригад самообороны и патрулей из местных жителей.

Однако все тенденции налицо, и чем раньше власти возьмутся за решение проблем преступности среди мигрантов, тем ниже будет вероятность реализации на Алтае «французского» в худшем смысле этого слова сценария.