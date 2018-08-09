Опасные мемы в социальных сетях: что нельзя публиковать, репостить и сохранять

Существует ряд тем, в высказываниях о которых нужно быть осторожным.
Ироничные картинки и мемы, связанные с ними, не стоит публиковать, репостить, сохранять на свою страницу и отправлять в групповые чаты.
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Религия.
Высказывания о религиозных учениях, обрядах, служителях культа могут быть трактованы как оскорбление чувств верующих.
В twitter существует тематический аккаунт, посвященный «криминальным» мемам в социальных сетях. Автор аккаунта публикует текстовые описания картинок — выдержки из реальных дел, когда людей судят «за мемчики».
Картинка №21: Изображение персонажа сериала "Игра престолов" Джона Сноу с нимбом, сопровождаемое надписью "- Джон Сноу воскрес! - Воистину воскрес!"— Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 29 июля 2018 г.
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Нации и другие группы, объединенные по какому-либо признаку
Картинка №70: Изображение мужчины в кокошнике, на футболке которого имеется надпись: «Я — русский!»— Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 3 августа 2018 г.
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Терроризм
Картинка №28: Фотоизображение, сопровожденное надписью: «перестань сувать свой нож в чужие тела»— Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 29 июля 2018 г.
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Государство и государственные символы
Картинка №44: Изображение карты России с текстом, наложенным на карту России «кауказ»— Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 30 июля 2018 г.
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Нацизм, его оправдание и изображение свастики
В том числе — реальные фотографии времен Второй мировой войны, на которых есть изображения свастики.
Картинка №51: изображение голубя с нацистской повязкой, и стоящего перед ним на коленях мужчины— Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 31 июля 2018 г.
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Гомосексуализм
Не нужно публиковать информацию, которую можно квалифицировать как гей-пропаганду. В российском законодательстве существует статья за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
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Запрещенные лозунги
В любом регионе России суд может запретить книгу, видеоролик, сайт, страницу, песню и даже файл как экстремистский. Существуют также запрещенные лозунги. Список запрещенных материалов публикуется на сайте Минюста.