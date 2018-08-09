Опасные мемы в социальных сетях: что нельзя публиковать, репостить и сохранять

Каждому пользователю социальных сетей стоит помнить о том, что интернет — это публичное пространство. А значит, мемы в социальных сетях — это не просто безобидные картинки, а высказывания, которые адресованы неограниченной аудитории. Неважно, это публикация, репост или даже сохраненная картинка: мемы не должны нарушать законодательство. Рассказываем, какие темы лучше не затрагивать в социальных сетях.

Существует ряд тем, в высказываниях о которых нужно быть осторожным.

Ироничные картинки и мемы, связанные с ними, не стоит публиковать, репостить, сохранять на свою страницу и отправлять в групповые чаты.

Религия.

Высказывания о религиозных учениях, обрядах, служителях культа могут быть трактованы как оскорбление чувств верующих.

В twitter существует тематический аккаунт, посвященный «криминальным» мемам в социальных сетях. Автор аккаунта публикует текстовые описания картинок — выдержки из реальных дел, когда людей судят «за мемчики».

Картинка №21: Изображение персонажа сериала "Игра престолов" Джона Сноу с нимбом, сопровождаемое надписью "- Джон Сноу воскрес! - Воистину воскрес!" — Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 29 июля 2018 г.

Нации и другие группы , объединенные по какому-либо признаку

Картинка №70: Изображение мужчины в кокошнике, на футболке которого имеется надпись: «Я — русский!» — Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 3 августа 2018 г.

Терроризм

Картинка №28: Фотоизображение, сопровожденное надписью: «перестань сувать свой нож в чужие тела» — Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 29 июля 2018 г.

Государство и государственные символы

Картинка №44: Изображение карты России с текстом, наложенным на карту России «кауказ» — Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 30 июля 2018 г.

Нацизм , его оправдание и изображение свастики

В том числе — реальные фотографии времен Второй мировой войны, на которых есть изображения свастики.

Картинка №51: изображение голубя с нацистской повязкой, и стоящего перед ним на коленях мужчины — Текстовые мемы за которые ты сядешь (@text_ments) 31 июля 2018 г.

Гомосексуализм

Не нужно публиковать информацию, которую можно квалифицировать как гей-пропаганду. В российском законодательстве существует статья за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Запрещенные лозунги

В любом регионе России суд может запретить книгу, видеоролик, сайт, страницу, песню и даже файл как экстремистский. Существуют также запрещенные лозунги. Список запрещенных материалов публикуется на сайте Минюста.