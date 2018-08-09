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9 августа
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Опасные мемы в социальных сетях: что нельзя публиковать, репостить и сохранять

Каждому пользователю социальных сетей стоит помнить о том, что интернет — это публичное пространство. А значит, мемы в социальных сетях — это не просто безобидные картинки, а высказывания, которые адресованы неограниченной аудитории. Неважно, это публикация, репост или даже сохраненная картинка: мемы не должны нарушать законодательство. Рассказываем, какие темы лучше не затрагивать в социальных сетях.

"ВКонтакте". Соцсеть.
"ВКонтакте". Соцсеть.
СС0

Существует ряд тем, в высказываниях о которых нужно быть осторожным.

Ироничные картинки и мемы, связанные с ними, не стоит публиковать, репостить, сохранять на свою страницу и отправлять в групповые чаты.

  • Религия.

Высказывания о религиозных учениях, обрядах, служителях культа могут быть трактованы как оскорбление чувств верующих.

В twitter существует тематический аккаунт, посвященный «криминальным» мемам в социальных сетях. Автор аккаунта публикует текстовые описания картинок — выдержки из реальных дел, когда людей судят «за мемчики».

  • Нации и другие группы, объединенные по какому-либо признаку

  • Терроризм

  • Государство и государственные символы

  • Нацизм, его оправдание и изображение свастики

В том числе — реальные фотографии времен Второй мировой войны, на которых есть изображения свастики.

  • Гомосексуализм

Не нужно публиковать информацию, которую можно квалифицировать как гей-пропаганду. В российском законодательстве существует статья за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

  • Запрещенные лозунги

В любом регионе России суд может запретить книгу, видеоролик, сайт, страницу, песню и даже файл как экстремистский. Существуют также запрещенные лозунги. Список запрещенных материалов публикуется на сайте Минюста.

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