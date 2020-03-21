Опасные петухи и смерть от вербы: народные приметы на 21 марта

21 марта празднуется Весенний солнцеворот. Рассказываем, как с помощью вербы можно спастись и умереть, зачем из теста выпекали птиц и как по ним гадали.

Что такое Весенний солнцеворот

Праздник тесно связан с Днем весеннего равноденствия. Считается, что с этих дней начинается настоящая весна. Наши предки говорили, что 21 марта с теплых краев прилетают жаворонки. Их называли посланцами рая, которые предсказывают приход тепла.

Второе название праздника — Вербоносица. Поскольку к этой дате обычно распускается верба: «Время вербе осеребриться». Растению приписывали магическую силу. Тот, кто посадит вербу 21 марта, навлечет на себя беду. Когда дерево вырастет так, что из него можно будет сделать лопату, человек умрет.

Но ветви вербы приносили в дом и положительные эмоции. Они отгоняли весь негатив, бытовые проблемы, ссоры и болезни.

Верба в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Традиции Весеннего солнцеворота

На Весенний солнцеворот из теста выпекали фигурки в виде птиц. Если их подбросить вверх и поймать — это привлечет счастье, здоровье, достаток и благополучие.

Также при помощи печенья гадали. При выпекании в тесто добавляли различные мелкие неострые предметы. Но с обязательным предварительным пояснением, что этот предмет означает. При выборе печенья открывалась завеса будущего.

Раскрашивать яйца тоже было давней традицией дня. На них наносили специальные знаки, олицетворяющие солнце, землю, плодородие и новую жизни. С их помощью изготавливались талисманы и защитные обереги. Сейчас эта традиция перенеслась на праздник Пасхи.

Яйца. СС0

Приметы Весеннего солнцеворота