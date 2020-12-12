Опасные змеи и пауки заползают в дома жителей российского региона

В Ростовской области отмечен резкий рост численности ядовитых пауков каракуртов и змей, пишут « Аргументы и факты ».

Сотрудники Южного научного центра РАН назвали причиной нашествия потепление климата.

Ранее каракурты встречались только на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива. Каракурт может напасть на человека даже при случайном контакте. Его яд парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу, укус может привести к смерти, пишет bfm.ru.

Также в регионе отмечается повышенная активность змей, которые стали чаще заползать в жилые дома.

В ноябре жителю украинского Никополя ампутировали обе ноги после укуса паука. Ранее похожий случай произошел в Москве — паук укусил пенсионерку в квартире, врачи спасли женщину.