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Опасный вирус-вымогатель заразил более полумиллиона компьютеров

Вирус WannaCry, который в 2017 году заразил более 300 тысяч компьютеров, обнаружили в сотнях тысяч устройств по всему миру в 2018 году. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на руководителя отдела безопасности и анализа угроз компании KryptosLogic Джейми Хэнкинса.

Клавиатура компьютера.
Клавиатура компьютера.
CC0

Устройства заражены первой модификацией вируса WannaCry: он постоянно запрашивает сигнал о начале атаки у специального домена.

За сутки специалисты компании зафиксировали почти 3 млн запросов. Они поступили от 220 тысяч зараженных компьютеров. А за неделю отследили более 17 млн запросов от более 600 тысяч устройств в 194 странах.

Сейчас ресурс, в которому обращается вирус, подконтролен специалистам. Но если произойдет сбой в работе сети или начнутся проблемы с электричеством, то WannaCry активизируется.

Больше всего зараженных устройств — в Китае, России, Индии, Индонезии и Вьетнаме. Пользователей просят проверить и очистить от вируса свои устройства.

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