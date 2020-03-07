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Жизнь

Опасное 8 марта: жителей Алтайского края предупреждают о шквалистом ветре и снеге

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 8 и 9 марта.

Метель на трассе.
Метель на трассе.
22.мвд.рф

«Днем 8 марта и сутки 9-го ожидается усиление ветра 10−15 м/с, местами порывами до 22 м/с. Прогнозируется снег, метели, днём 9 марта по югу края мокрый снег, гололёдные явления, налипание мокрого снега. На дорогах сильная гололедица», — говорится в обращении спасателей.

В экстренном ведомстве добавляют, что в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, связанных с обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций и увеличением количества дорожно-транспортных происшествий.

Спасатели еще раз напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду.

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