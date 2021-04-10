Опасное тепло. Выходные в Алтайском крае пройдут в режиме ожидания большой воды

Выходные в Алтайском крае пройдут в условиях теплой погоды, но одновременно с этим регионе действует штормовое предупреждение, связанное с началом периода паводка.

Так, синоптики предупреждают, что на реке Алей продолжится подъем уровня воды, в связи с чем возможно достижение опасных отметок в районе села Старо-Алейское и на участке село Локоть — город Рубцовск.

Днем 10 апреля в крае будет без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха составит +8…+13 градусов.

Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду, местами порывы 14−19 метров.

В Барнауле без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в краевой столице +8…+10 градусов. Ветер северо-восточный, 5−10 метров в секунду.