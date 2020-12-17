Оперативный штаб Алтайского края опроверг фейки о вводе дополнительных ограничений

В этот период в регионе не собираются закрывать офисы, работающие с физлицами, спортивные организации, торговые центры и магазины, театры, кинотеатры, ДК, парикмахерские и МФЦ. Правительство Алтайского края не планирует подписывать распоряжения об этих или других мерах.
В то же время в оперативном штабе напомнили официально действующие ограничения в новогодний период (с 15 декабря 2020 по 15 января 2021). Кратко обозначим наиболее важные из них:
- Запрещено проводить в общественных местах зрелищные и досуговые массовые мероприятия, корпоративы и т.д. Исключение — деятельность кинотеатров, театров, концертных залов (кроме тех, что расположены на предприятиях общественного питания).
- Детские утренники тоже под запретом. При этом, решение о проведении новогодних мероприятий для детей в рамках одного класса или группы без присутствия родителей принимается органом местного самоуправления в сфере образования совместно с руководством образовательной организации и родителями.
- Допускается оказание услуг общественного питания при условии исключения зрелищно-развлекательных мероприятий. Общепит может работать с 23:00 до 6:00, но при соблюдении всех противоэпидемических мер.
- В обозначенный период могут спокойно работать дома культуры и творчества, сельские клубы, в том числе кружки прикладного искусства, творческие коллективы и т.д., но при условии соблюдения мер по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
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