Оперативный штаб Алтайского края опроверг фейки о вводе дополнительных ограничений

В региональный оперштабе по ситуации с коронавирусом пояснили , что информация, распространенная в соцсетях и месенджерах, о закрытии с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года ряда учреждений края является недостоверной.

В этот период в регионе не собираются закрывать офисы, работающие с физлицами, спортивные организации, торговые центры и магазины, театры, кинотеатры, ДК, парикмахерские и МФЦ. Правительство Алтайского края не планирует подписывать распоряжения об этих или других мерах.

Зал кинотеатра. pixabay.com.

В то же время в оперативном штабе напомнили официально действующие ограничения в новогодний период (с 15 декабря 2020 по 15 января 2021). Кратко обозначим наиболее важные из них:

Запрещено проводить в общественных местах зрелищные и досуговые массовые мероприятия , корпоративы и т.д. Исключение — деятельность кинотеатров , театров , концертных залов ( кроме тех , что расположены на предприятиях общественного питания).

корпоративы и т.д. Исключение — деятельность кинотеатров театров концертных залов кроме тех что расположены на предприятиях общественного питания). Детские утренники тоже под запретом. При этом , решение о проведении новогодних мероприятий для детей в рамках одного класса или группы без присутствия родителей принимается органом местного самоуправления в сфере образования совместно с руководством образовательной организации и родителями.

Корпоратив , праздник. Алкоголь. CC0

Допускается оказание услуг общественного питания при условии исключения зрелищно-развлекательных мероприятий. Общепит может работать с 23:00 до 6:00 , но при соблюдении всех противоэпидемических мер.

но при соблюдении всех противоэпидемических мер. В обозначенный период могут спокойно работать дома культуры и творчества , сельские клубы , в том числе кружки прикладного искусства , творческие коллективы и т.д., но при условии соблюдения мер по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.