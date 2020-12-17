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17 декабря
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Оперативный штаб Алтайского края опроверг фейки о вводе дополнительных ограничений

В региональный оперштабе по ситуации с коронавирусом пояснили, что информация, распространенная в соцсетях и месенджерах, о закрытии с 28 декабря 2020 года по 17 января 2021 года ряда учреждений края является недостоверной.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
CC0

В этот период в регионе не собираются закрывать офисы, работающие с физлицами, спортивные организации, торговые центры и магазины, театры, кинотеатры, ДК, парикмахерские и МФЦ. Правительство Алтайского края не планирует подписывать распоряжения об этих или других мерах.

Зал кинотеатра.
Зал кинотеатра.
pixabay.com.

В то же время в оперативном штабе напомнили официально действующие ограничения в новогодний период (с 15 декабря 2020 по 15 января 2021). Кратко обозначим наиболее важные из них:

  • Запрещено проводить в общественных местах зрелищные и досуговые массовые мероприятия, корпоративы и т.д. Исключение — деятельность кинотеатров, театров, концертных залов (кроме тех, что расположены на предприятиях общественного питания).
  • Детские утренники тоже под запретом. При этом, решение о проведении новогодних мероприятий для детей в рамках одного класса или группы без присутствия родителей принимается органом местного самоуправления в сфере образования совместно с руководством образовательной организации и родителями.
Корпоратив, праздник. Алкоголь.
Корпоратив, праздник. Алкоголь.
CC0
  • Допускается оказание услуг общественного питания при условии исключения зрелищно-развлекательных мероприятий. Общепит может работать с 23:00 до 6:00, но при соблюдении всех противоэпидемических мер.
  • В обозначенный период могут спокойно работать дома культуры и творчества, сельские клубы, в том числе кружки прикладного искусства, творческие коллективы и т.д., но при условии соблюдения мер по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

Справка:

Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств — это УК РФ Статья 207.1.: Публичное распространение заведомо ложной информации наказывается штрафом от 330 до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 3 лет.

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