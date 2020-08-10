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Оператор «Tele2» построил сеть в Республике Алтай

Компания «Tele2» начнет предоставлять услуги связи в Республике Алтай в конце августа или начале сентябре 2020 года. Сейчас сеть в регионе работает в тестовом режиме. Об этом на пресс-конференции 5 августа рассказал гендиректор «Tele2» Сергей Эмдин.

Оператор «Tele2» построил сеть в Республике Алтай.
Оператор «Tele2» построил сеть в Республике Алтай.
СС0

Сеть «Tele2» охватывает крупные населенные пункты и туристические места республики — Горно-Алтайск, Артыбаш, Чемальский район.

Покрытие Чуйского тракта сетью «Tele2» на данный момент составляет 53,5%. К моменту запуска планируется охватить инфраструктурой связь 50% жителей Республики Алтай.

Сеть в Республике Алтай работает на технологиях 2G и 4G. По словам Эмдина, 3G решили не строить, потому что этот стандарт связи стал тупиковым — большинство устройств абонентов уже поддерживают стандарт 4G, который намного быстрее, чем сети третьего поколения.

Сергей Эмдин рассказал, что в конце июля — начале августа более 10 тыс. абонентов «Tele2» на территории Горного Алтая уже пользовались сетью оператора, которая пока работает в тестовом режиме. Это туристы, посетившие регион.

Когда сеть будет запущена в коммерческую эксплуатацию, в республике начнут продавать SIM-карты «Tele2» и подключать местных жителей.

Оператор «Tele2» построил сеть в Республике Алтай.
Оператор «Tele2» построил сеть в Республике Алтай.
СС0

Что касается тарифов, то мобильные компании традиционно предлагают похожие по наполнению тарифы, но разные цены для каждого региона.

Эмдин заверил, что при разработке тарифов для Республики Алтай «Tele2» будет следовать тем же принципам, что и в других регионах России. Среди них оптимальное соотношение цены и качества услуг, понятные прозрачные тарифы и качественное обслуживание.

По его мнению, выход на рынок нового оператора приведет к усилению конкуренции и позитивно скажется на качестве сервиса и ценах на связь.

С запуском сети в Республике Алтай «Tele2» станет оператором, работающим во всех регионах Сибири. А общее число территорий присутствия компании увеличится до 68.

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