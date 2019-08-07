Оператор «умных» домов

«Умные» решения постепенно становятся повсеместными. Ведь любое преимущество рано или поздно превращается в составляющую нашей жизни. Пару лет назад никто не понимал, зачем нужно видеонаблюдение. Сейчас услугу «Ростелекома» используют пять тысяч домохозяйств и более ста управляющих компаний и ТСЖ.

В интервью «СК» Ирина Белкина, и. о. заместителя директора — директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома», рассказала, почему такие услуги становятся популярными и какие цифровые решения для «умных» домов предлагает национальный оператор связи.

— Как изменились принципы работы «Ростелекома» на рынке жилья?

— Наша компания за последние два-три года шагнула далеко вперед. Если раньше мы позиционировались как оператор телеком-услуг, то теперь «Ростелеком» стал IT-компанией, интег­ратором комплексных цифровых решений. Еще недавно мы прокладывали в дом оптические линии, по которым предоставлялись базовые услуги — интернет, ТВ и домашний телефон. Сегодня вплотную занимаемся комплексными системами «Умный город», «Умный дом», разрабатываем сервисы управления подъездом и придомовой территорией. Один из новых продуктов — экосистема сервисов двойного назначения для домохозяйств и управляющих компаний — называется «Ростелеком ключ».

— Расскажите подробнее, как это выглядит.

— Дворы мы обеспечиваем «умным» шлагбаумом, видеонаблюдением за парковкой, детской площадкой и бесплатным Wi-Fi для живущих в доме наших абонентов. В подъездах ставим «умные» домофоны, в лифтах и в пролетах — видеонаблюдение. В каждую квартиру заводим точку доступа, через которую можно подключиться не только к интернету, но и к «умным» сервисам, которые повышают комфорт и безопасность дома (датчики дыма, протечки воды, открытия и закрытия дверей). В перспективе готовимся стать операторами «Умной телеметрии». Речь идет об установке и управлении датчиками домовых приборов учета — как внутри квартир (вода, электро­энергия, отопление), так и общими, в подъездах и домах в целом.

В 2018 году в Москве, Санкт-Петербурге и ряде городов России были реализованы первые проекты «Умный дом». В Барнауле мы пока внедряем отдельные элементы. Пилотный запуск состоялся в декабре прошлого года: совместно с застройщиком ГК «Алгоритм» мы установили в новостройке по адресу ул. Чернышевского, 186 «умные» домофоны и видеонаблюдение. К концу 2019 года эти услуги появятся еще в десяти жилых комплексах Барнаула.

— Есть ли аналогичные предложения у других операторов связи?

— Сейчас многие компании пытаются развиваться в этом же направлении. Однако у «Рос­телекома» есть существенное преимущество: мы доводим оптический кабель до каждой квартиры. Другие операторы строят оптику только до дома, а в квартиры ведут медные линии. Оптика в квартире дает больше возможностей — и по скорости, и по надежности соединения. Более того, через одну точку входа, повторю, можно предоставить самые разнообразные «умные» сервисы, которыми сейчас можно управлять через единое мобильное приложение на смартфоне.

По продукту «Умный дом» «Ростелеком» имеет самый полный набор сервисов, предлагаемых сегодня на рынке, и лидирует по охвату ими домохозяйств. Все услуги оплачиваются через единый лицевой счет, последующее обслуживание осуществлять проще, поскольку все — у одного оператора. Архивы у нас хранятся на серверах в собственных дата-центрах «Ростелекома».

IT-решения как преимущество

— Почему «умные» решения целесообразно внедрять на этапе застройки?

— Рынок жилья в Барнауле перенасыщен, покупатели становятся более требовательными. Они хотят получить квартиру, в которой есть все коммуникации, чтобы потом после чистовой отделки не потребовалось сверлить стены. Когда речь идет об элитном жилье, оно должно быть на порядок комфортнее и безопаснее, чем массовая застройка. Умные технологии дают такой эффект и становятся важным конкурентным преимуществом. Застройщикам выгодней продвигать такие дома на рынке, поскольку они интересней для покупателей и обеспечивают добавленную стоимость при продаже жилья.

— В чем преимущества работы с одним оператором?

— Такой подход минимизирует точки контакта с подрядчиками и позволяет экономить. Ведь большой оператор может гибко управлять стоимостью разных сервисов: одни сделать дешевле, другие — дороже, а в среднем получается вполне комфортное предложение. Пока наши застройщики не привыкли к тому, что весь спектр цифровых услуг для дома можно заказать у одного оператора. Мы знаем, что за этим будущее, и активно работаем в этом направлении с крупными строительными компаниями.

— На каких условиях вы идете в новостройки?

— Каждый проект обсуждается индивидуально. Основные критерии: количество квартир в доме, сколько услуг и на каких условиях хочет внедрить застройщик. У нас на сегодня нет проектов, по которым мы не смогли договориться с застройщиками. Все компании имеют большой опыт и развиваются в соответствии с требованиями рынка. Поэтому в части развития придомовой и внутридомовой инфраструктуры «Ростелеком» со строительными компаниями находится «в одной лодке».

— Если застройщик заинтересован в комплексном внедрении «Умного дома» от «Ростелекома», куда ему обращаться?

— В наш отдел по работе с застройщиками, контактный телефон — (3852) 66−38−15. Мы выдадим техусловия на все услуги, чтобы заложить их на стадии проектирования.

IT-сервисы в жилых комплексах. ПАО «Ростелеком»

Экосистема «Ростелеком ключ»

1. Видеонаблюдение

Сервис транслирует изображение с камер в личный кабинет пользователя (управляющей компании или жильца дома), хранит видеоархив. С его помощью можно смотреть трансляцию с камер онлайн и архив, выгружать записи, сохранять стоп-­кадры, управлять подписками и так далее.

2. «Умный» домофон

Отличается от обычного тем, что работает на основе цифровых технологий и управляется со смартфона. Пользователь, установив специальное приложение на свой гаджет, может открывать дверь, получать push-уведомления об открытии, создавать временные коды доступа (например, для курь­еров), смотреть фотоархив посещений и так далее. В перспективе — внедрение технологии распознавания лиц и голосовое управление.

3. «Умный» шлагбаум

Система контроля и управления доступом во двор — первый рубеж безопасности квартиры и дома. В GSM-модуль вносятся номера всех пользователей, которым открыт доступ на территорию. Шлагбаум открывается по звонку на выделенный номер. Пользователь может смотреть данные с камер шлагбаума онлайн, а также архив записей въезда и выезда. В ближайшее время планируется добавить распознавание номеров автомобилей, удаленное управление шлагбаумом, оформление гостевых пропусков.

4. Wi-Fi на дворовой территории

Беспроводной доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с на всю группу пользователей с возможностью выбрать тариф, автоматического переключения между точками доступа. Обязательна аутентификация. Для абонентов «Ростелекома» услуга бесплатная.

5. Приборы учета

Система сбора показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета воды и электро­энергии. Данные передаются по Wi-Fi в единый личный кабинет. Просмотр истории и статистики потребления по периодам, по квартирам. Аналитика потребления, сообщения о проблемах, контроль качества ресурсов и просмотр показаний.