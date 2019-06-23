Операция «Багратион». Как Красная Армия вернула границы и провела немцев маршем позора

23 июня 1944 года началась крупнейшая за всю историю операция под названием «Багратион», которая разбила немецкую группу армий «Центр». О том, как проходили сражения, и почему для немцев все закончилось «маршем позора» — в материале altapress.ru.

В операции участвовали войска 1-го, 2-го и 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов. Она длилась с 23 июня по 29 августа 1944 года, сообщает Министерство обороны. Как результат — советская армия вывела Союз к своим довоенным границам.

Почему «Багратион»

Назвали операцию, как известно, в честь Петра Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года. Такое название утвердил сам Сталин. Это решение было не первым. Традиция появилась во время Второй мировой, но годом ранее, в 1943 году.

Несколько наступательных операций Красной Армии назвали в честь известных полководцев: Суворова (Смоленская наступательная операция), Кутузова (контрнаступление под Курском), Румянцева (Белгородско-Харьковская наступательная операция).

Операция «Багратион» МАММ/МДФ/russfoto

Неоправданные ожидания

Фактически советским войскам удалось обмануть противника. Гитлеровцы ждали основной удар южнее, на Украине, там они и разместили свои основные танковые силы.

Это произошло потому, что противник ориентировался не только на успехи своих прошлых сражений, но и на чужие победы. В битвах в Белоруссии Красная Армия продвинулась лишь на несколько километров, в то время как войска на Украине в боях вышли на границу образца 1941 года.

Немцы сделали вывод о том, что армия Союза будет двигаться по успешному направлению. На Украине они сосредоточили основные силы, рассчитывая на то, что в Белоруссии останутся локальные, небольшие сражения. Однако предугадать советскую тактику не удалось.

С Украины в Белоруссию

Тактика операции хранилась в строжайшем секрете, сообщает История.РФ. Но у немцев была хорошо налажена воздушная разведка — поэтому скрыть факт передислокации войск с Украины в Белоруссию не удалось. Разведка противника фотографировала и перевозку войск, и сосредоточение артиллерии на новых позициях.

Но несмотря на это, советский план раскрыть не удалось. Опираясь на прошлые неудачи Армии СССР, немецкое командование просто не придало должного значения перемещениям войск. А появление в Белоруссии 5-й танковой армии Ротмистрова вообще не было замечено, за что противник Союза впоследствии сильно поплатился.

Самолеты МАММ/МДФ/russfoto

Тактика Багратиона

Некоторые считают датой начала операции «Багратион» 22 июня 1944 года, сообщают РИА Новости. Тогда состоялся предварительный этап — разведка. но основной фаза операции началась 23 июня.

Наступление вели 4 советских фронта под командованием Жукова и Василевского, пишет История РФ. Группу немецких солдат планировали окружить у Витебска и Бобруйска, чтобы в дальнейшем идти по направлению в Минск.

Атаковали в два удара, на этом настаивало Верховное главнокомандование. Первый — на Рогачевском направлении, второй — с юга, на Бобруйск. Первоначальный план перевыполнили. Освободили не только Белоруссию, но и часть Литвы и восточную часть Польши.

Успех операции

Советские ВВС внесли свой вклад в разрушение немецкой артиллерии: ночью — прибегая к дальней бомбардировке, а днем — давя их штурмовиками.

Пытаясь противостоять из последних сил, противник бросал свои тяжелые бомбардировщики в дневные налеты на советские танковые колонны. Это нанесло немцам ощутимый урон.

Операция «Багратион» МАММ/МДФ/russfoto

Сложившаяся ситуация напоминала лето 1941-го, только сейчас противники поменялись местами, пишут РИА Новости. Тогда, пытаясь защитить Красную Армию, командование Советов посылало на дневные бомбежки тяжелые, тихоходные ТБ-3. Те, в свою очередь, быстро становились добычей юрких «мессершмиттов».

Марш пленных

17 июля 1944 года в столице СССР состоялся марш плененных немцев. По улицам Москвы прошло почти 60 тыс. солдат и офицеров «Центра».

Несмотря на то, что официально «парад» был заявлен как пересадка для пленных солдат, направленных из Белоруссии в лагеря для военнопленных, он произвел впечатление запланированного торжественного шествия. И, разумеется, произвел колоссальное впечатление на союзников и противников СССР.

По подсчетам историков, сообщают РИА Новости, в ходе «Багратиона» немецкая армия понесла потери в 400−500 тыс. человек. В то время, как Советский Союз — 200 тыс. человек.