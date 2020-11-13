Операция «Трансформация». В Барнауле «Посуда центр» начали переделывать в ковидный госпиталь

Работы по созданию ковидного госпиталя на базе «Посуда центра» начали в Барнауле. В данный момент специалисты проводят работы на фасаде здания.

13 ноября рядом с «Посуда центром» замечена спецтехника. Судя по наблюдениям фотокорреспондента altapress.ru, рабочие демонтируют элементы фасада.

Напомним, о планах переоборудовать гипермаркет в дополнительный ковидный госпиталь стало известно в начале ноября. 9 ноября был подписан договор о покупке этого здания. Его приобрела ГК «Союз», чтобы развернуть здесь медицинское учреждение.

Решение о том, где именно появится медицинское учреждение, принимала специально созданная рабочая группа, в которую вошел и гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин, взявшийся за реализацию проекта по развертыванию ковидного госпиталя.

В краевом минздраве ранее указывали, что «Посуда Центр» оптимально подходит для переоснащения в госпиталь. Это открытая площадка около 15 тыс. кв. м, на ней, по первоначальным оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек.