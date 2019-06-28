Опередила легендарный Парад и насмешила иностранцев. 5 фактов о советской «Победе»

28 июня 1946 года собрали первую «Победу» — пятиместный легковой автомобиль ГАЗ-М-20. Он стал первым в мире серийным авто с кузовом бескрылой конфигурации. О том, как встретили «Победу» — в материале altapress.ru.

«Победа» на руинах

Разработка новой модели началась еще в 1940 году. Выпускать «Победу» серийно планировали в 1943 году. Правда первый ходовой образец изготовили только к 7 ноября 1944 года, сообщают РИА Новости.

Но это учитывая то, что из-за бушевавшей войны постоянно работать над проектом гражданского легкового автомобиля стало возможно лишь с 1944 года. Для начала было необходимо восстановить Горьковский автозавод. Его полностью разрушили немецкие бомбардировки с 4 по 21 июня 1943 года. За сто дней здание полностью отстроили заново.

ГАЗ-М-20 «Победа» Семен Мишин-Моргенштерн/ МАММ / МДФ/ russfoto ГАЗ-М-20 «Победа» Семен Мишин-Моргенштерн/ МАММ / МДФ/ russfoto

Раньше парада

Демонстрация новых моделей на пять дней опередила легендарный Парад Победы. 19 июня 1945 года в Кремле власти оценили новые модели автомобилей, которые были полностью готовы к выпуску. Два образца — с шести- и четырех-цилиндровым моторами.

Топливный дефицит

Сталин предвидел нехватку топлива в стране и запретил Степану Акопову, наркому автопромышленности, производить «неэкономичные» автомобили. Запрет соблюдали больше 10 лет.

Готовясь к Фестивалю молодежи и студентов Москве, в 1956 году для иностранцев изготовили 100 шестицилиндровых «Побед». Такие авто, хоть и внешне не отличались от обычных, но получили народное прозвище «догонялки».

Николай Озеров за рулем «Победы» Сергей Васин/ МАММ / МДФ/ russfoto

Легендарный кузов

Машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации.

Хотя первоначальные разработки предполагали наличие у «Победы» несущего кузова без выступающих крыльев, все же эти разработки реализовались у ГАЗ-М-20 только на завершающей стадии в 1944 году.

Участники мотопробега Москва — Варшава — Москва на трассе маршрута Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева/russfoto Участники мотопробега Москва — Варшава — Москва на трассе маршрута Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева/russfoto Участники мотопробега Москва — Варшава — Москва на трассе маршрута Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева/russfoto Участники мотопробега Москва — Варшава — Москва на трассе маршрута Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева/russfoto Участники мотопробега Москва — Варшава — Москва на трассе маршрута Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева/russfoto

Рассмешила иностранцев

Первый автомобиль «Победа» Америка увидела в 1952 году, пишет motor.ru. Ее приобрел коммивояжер одесского происхождения Стэнли Слоткин.

Панель приборов отделывали в серый, цвета слоновой кости или коричневый пластик. Руль, рукоятки и кнопки выполнялись по такому же принципу. На самой панели: спидометр, указатель уровня бензина, амперметр, указатель температуры охлаждающей жидкости в двигателе, контрольная лампа дальнего света, лампы указателя правого и левого поворотов, электрические часы с питанием от бортовой сети автомобиля.

Вроде ничего удивительного в отделке, но были некоторые забавные детали. Американские эксперты удивлялись расположению прикуривателя и пепельницы. Они находились в разных частях автомобиля: прикуриватель — спереди, урна для сигарет — сзади.