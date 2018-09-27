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Оперная дива Максакова тайно вышла замуж и уже судится с новым мужем

Оперная певица, экс-депутат и вдова бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова вышла замуж за Далхата Халаева. Свадьба состоялась в Киеве 12 июля, пишет «МК».

Мария Максакова.
Мария Максакова.
из открытых источников в интернете

Артистка в качестве свадебного подарка преподнесла новому супругу апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве. Но Халаев почти сразу продал квартиру.

Максаковой не понравился такой поступок новоиспеченного супруга, и она обратилась с иском в Пресненский районный суд с просьбой признать сделку купли-продажи недвижимости недействительной.

Она не знала о намерениях Халаева и не давала ему разрешение на отчуждение совместно нажитого имущества, заверяет певица. Ответчиками стали супруг певицы и покупатель Мурат Мержоев, уроженец Ингушетии, пишет bfm.ru.

Последний, по данным издания, значится в базе судебных приставов и не платит по долгам.

23 марта 2017 года в центре Киева около гостиницы «Премьер Палас» убили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, мужа певицы Марии Максаковой. После смерти мужа оперная певица отказывалась от каких-либо комментариев. После этого артистку стали усиленно охранять, она передвигалась на бронированной машине.

В августе 2017 года бывший депутат Госдумы от «ЕР» Максакова заявила, что никогда не вернется в Россию.

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