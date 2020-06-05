Оперштаб: в Алтайском крае не меняли статистику смертности от коронавируса

Статистика смертности от коронавирусной инфекции в Алтайском крае не менялась, заявили в региональном опершабе.

«Оперативный штаб Алтайского края с момента создания не менял статистику смертности от короновируса в регионе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данные по регистрации смертности публикуются ежедневно, а с конца мая и в разрезе следующих случаев:

Количество смертей , непосредственно связанных с COVID-19;

непосредственно связанных с COVID-19; Инфицированных больных , смерть у которых произошла по иным причинам ( заболевания сердечно-сосудистой системы , онкология и др.);

смерть у которых произошла по иным причинам заболевания сердечно-сосудистой системы онкология и др.); Количество случаев , находящихся на текущий момент на экспертизе.

Также в краевом оперштабе делают акцент на том, что опубликованные в ежесуточно меняющимся лонгриде «COVID-19: испытание на прочность» данные, содержали одну суммированную цифру по количеству всех зарегистрированных смертельных случаев (ковид/ иные случаи/ экспертиза).

В настоящий момент во избежание различных трактовок этих данных на упомянутом ресурсе показатель разделен на три части, также как и в ежедневной сводке оперативного штаба региона.

Отметим, что по информации на 5 июня на территории Алтайского края скончались 25 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, 8 случаев — иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией по данным на 5 июня в Алтайском крае составляет 2192 человек, в том числе 214 ребенка до 17 лет включительно.

Оперативные данные по заболеванию коронавирусом в Алтайском крае. Региональный оперштаб.

Из общего числа заболевших 126 случаев — завозные, в том числе 2 — из-за рубежа. 1530 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. 263 — у больных внебольничной пневмонией, 508 — у заболевших ОРВИ, в 1421 случаях — бессимптомное течение. Тяжелобольных — 47, на аппарате ИВЛ — 22. Всего выздоровело 914 человек (790 взрослых и 124 детей).

Ранее в краевом оперштабе проинформировали, что вторые сутки в Алтайском крае снижается количество инфицированных COVID-19. Эту ситуацию оценили, как «осторожный тренд» на уменьшение числа зараженных.

Так, за последние сутки в регионе выявили 57 новых случаев заболевания. Днем ранее в крае было зафиксировано 69 случаев.

Сейчас находится под меднаблюдением и на самоизоляции 3174 человека. Закончены наблюдение и самоизоляция для 25 994 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 115 606 человек.

Отметим также, что 5 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением коронавируса, на котором обсуждались предложения об изменении действующего режима ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

В связи со сложившимися в последние дни показателям распространения коронавируса было принято решение провести консультации с Роспотребнадзором по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений, введенных в Алтайском крае.

Так, в регионе готовятся к тому, чтобы разрешить работу санитарно-курортным организациям, имеющим медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.