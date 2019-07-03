Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июля 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Опытные туристы составили список самых ненужных вещей в отпуске

Эксперты сервиса Aviasales опросили опытных туристов и узнали, что не стоит брать с собой в поездку, сообщило РИА «Новости».

Летний отпуск.
Летний отпуск.
Фото предоставлено компанией "Авиафлот".

1. Одежда и обувь. Треть респондентов рекомендует не везти в отпуск много одежды и обуви. Чуть более 20% путешественников предложили ограничиться лишь необходимой одеждой, а 14% посоветовали оставить дома лишнюю обувь. Они советуют брать легко комбинируемые между собой вещи, которые не занимают много места в багаже.

2. Плойка . Ее не возьмут с собой 9% туристок.

3. Полотенца. Также 9% не берут с собой полотенца, потому что они есть в отеле или апартаментах.

4. Зонт. Еще 9% опрошенных туристов не пригодились зонты. Вместо них они советуют взять ветровки, которые можно положить в маленький чехол.

5. Книги. Столько же процентов путешественников рекомендуют лететь без книг, особенно если отпуск будет насыщенным.

6. Аптечка. Некоторые туристы пожаловались, что им в поездке так и не пригодилась аптечка, хотя она заняла много места в чемодане. Опытные путешественники вместо кучи лекарств рекомендуют перед вылетом приобрести медицинскую страховку.

7. Компаньоны. 5% туристов в шутку отметили, что «лишними» в отпуске были их компаньоны.

Столько же отпускников не берут с собой ножницы, ноутбук, духи и декоративную косметику, если речь идет о пляжном отдыхе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость