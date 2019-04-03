Оплата электроэнергии, сканирование авиабилетов: почему QR коды это удобно

3 апреля 1973 года мир узнал о новом способе хранения информации — в штрих-коде. Спустя чуть больше 40 лет его начал вытеснять матричный QR-код. Создатели уверяют — он открывает новые возможности и упрощает жизнь. О том как и зачем считывать QR коды — в материале altapress.ru.

День рождения штрих-кода

3 апреля свой день рождения отмечает штрих-код. 46 лет назад, в 1973 году, сотрудники компании IBM представили миру концепцию линейного штрихового кодирования. Норману Вудланду и Бернарду Сильверу удалось создать систему, автоматически считывающую данные о товаре.

В основу первого в мире штрих-кода поставили азбуку морзе: точки и тире растянули в последовательность белых и черных полос. Получился привычный для покупателей «прямоугольник» из полосок и цифр — этой системой пользуются до сих пор.

Как сканировать QR-код?

QR-код появился спустя почти полвека. Черные квадраты, располагающиеся в квадратной сетке на белом фоне — зашифрованная информация. Ее считывают с помощью устройств обработки изображений.

Такие коды используют не только на товарах, но и на открытках плакатах, в наружной рекламе. Одним из новшеств являются туристические экскурсии с внедрением QR- кода. Так же, матричные коды используют в экспозициях музея или на архитектурных памятниках — считывая код можно узнать дополнительную информацию об объекте.

Телефон. iPhone. СС0

Хранение электронных чеков

Информацию о всех покупках вы можете хранить в мобильном устройстве. Новые правила обязуют печатать QR-коды на всех кассовых чеках. Отсканировав соответствующий знак на «документе», все данные о сделке появятся на экране. Такие манипуляции очень удобны, если купленный товар с большим сроком гарантии. Все отсканированные покупки будут храниться в телефоне или компьютере, до вашего удаления.

Оплата электроэнергии по штрих-коду

Матричный код печатают и на квитанциях за электроэнергию (он располагается недалеко от штрих-кода). Благодаря ему оплачивать счета становится проще. Для этого достаточно просто считать код — это облегчает процедуру ввода данных с бланка.

В «черном каадрате» умещается 27 знаков, тогда как QR-код может содержать до 7 000 знаков. В нем «храниться» информация о необходимых банковских реквизитах: информация о клиенте, БИК, расчетный счет. Достаточно подойти к сканеру или оператору в банке, считать необходимую информацию и оплатить услуги. Такую же процедуру можно выполнить самостоятельно — со смартфона, онлайн.

QR-код СС0

Проверить билет по штрих-коду

Благодаря различным приложениям с функцией сканера QR-кодов можно проверять данные купленных авиабилетов. Гаджет сохранит всю информацию и все данные — их вы можете предъявить в качестве самого билета при посадке в аэропорту.

Скидки по QR-коду

Благодаря матричному коду и специальному приложению-сканеру, в мобильном устройстве можно хранить скидочные карты. Предварительно «закачав» уникальный для каждого купона код, вы можете предъявить его для сканирования в магазине и получить скидку.

Как прочитать QR-код

Для того, чтобы сканировать QR-коды, достаточно скачать мобильное приложение на свой смартфон.

ОС: Android: QR Code Reader

ОС: IOS: Quick Scan — QR Code Reader

ОС: Windows Phone: QR Code Reader

Если телефон не имеет веб-камеры, используйте расширение QRreader для Google Chrome, которое просканирует любой QR-код, встретившийся в интернете.