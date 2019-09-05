Определены 10 финалисток конкурса МИСС ИТ 2019,

Завершен второй этап конкурса МИСС ИТ и по итогам интернет-голосования, по решению жюри в финале конкурса «МИСС ИТ 2019», который пройдёт 10 октября 2019 в Барнауле, примут участие 10 прекрасных девушек: Бакланова Евгения, Белоусова Оксана, Говердовская Дарья, Ильина Софья, Кулева Ирина, Незамдинова Елена, Рычагова Светлана, Сенькина Елена, Хромова Евгения, Черданцева Елена.

До начала шоу осталось совсем мало времени, репетиции, съемки, интервью ждут наших финалисток. Расписание будет уже на следующей неделе. Пожелаем им удачи!

*Организатором конкурса выступает комитет Алтайской ТПП по информационным технологиям при партнерской поддержке: Сибирского Ювелирного завода «Русское золото», сети мультибрендовых бутиков «Стефан», сети цветочных магазинов 7роз, Ателье N11-DRESS, Научно-технического центра ГАЛЭКС, Алтайского рекламного портала, сети магазинов «Унция», АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Агентства событий «Зефир». missit22.ru/2019