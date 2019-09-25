Определены победители спартакиады «Газпром газораспределение Барнаул»

В эти сентябрьские выходные ООО «Газпром газораспределение Барнаул» провели спортивный праздник, в котором приняли участие более двухсот работников и членов их семей.

Сотрудники из восьми команд состязались в волейболе, биатлоне, армреслинге, шахматах, сдаче норм ГТО, легкой атлетике и перетягивании каната. Дети соревновались в детском дартсе и легкой атлетике.

Мероприятие посвятили юбилею — в этом году ООО «Газпром газораспределение Барнаул» отмечает 20-летие. В начале дня прошел праздничный парад открытия спартакиады, капитаны команд торжественно подняли флаг Общества.

Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева

К 20-летию были приурочены многие мероприятия и соревнования, в том числе конкурс учебных видеороликов. Третье место заняла начальник центра обслуживания клиентов Романова Ирина, на втором месте водитель аварийно-диспетчерского участка ремонтно-эксплуатационного управления Селянин Алексей, первое место занял слесарь по эксплуатации ремонта подземных газопроводов Барнаульского участка Никонов Вячеслав.

Спартакиада прошла на территории ССРК «Олимпийский». В течение дня работала полевая кухня.

Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева

В соревнованиях по волейболу первое место заняла команда Тальменского участка, на втором месте команда Барнаульского участка, на третьем — команда Управления.

В зрелищных соревнованиях по летнему биатлону первое место заняла команда Управления, на втором месте команда Косихинского участка, на третьем — команда Первомайского участка.

В перетягивании канатапобедила команда Павловского участка, второе место заняла команда Косихинского участка, третье — Барнаульского участка.

Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева

Упорная борьба за призовые места велась и на соревнованиях по армреслингу. Первое место занял Фишер Валентин из Косихинского участка, на втором месте Филонов Николай из Косихинского участка, на третьем Шейн Сергей из Бийского участка.

В соревнованиях по легкой атлетике в мужском кроссе на длинной дистанции чемпионом стал Грешников Андрей, второе место занял Леньков Василий, третье место — Горбачев Алексей. В женском кроссе на длинной дистанции первое место заняла Ларенкова Ольга, второе место — Грибанова Людмила, третье — Тимошина Светлана.

В мужском спринте на короткую дистанцию победу одержал Скутель Евгений, второе место занял Гладких Алексей, третье место — Овнапу Евгений. В спринте среди женщин победила Авхадеева Вероника, на втором месте Афанасьева Александра и Антропова Ольга, на третьем — Грибанова Людмила.

Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева Спартакиада «Газпром газораспределение Барнаул». Ирина Пергаева

Лидером по отжиманиям стал Леньков Василий, второе место досталось Овнапу Евгению, третье — Правдину Роману. В отжиманиях среди женщин победу одержала Антропова Ольга, на втором месте Тимошина Светлана, на третьем — Ларинкова Ольга и Бескишкина Татьяна.

Победителем в соревнованиях по подтягиваниям стал Смольянов Дмитрий, подтянувшийся 17 раз. На втором месте Овнапу Евгений, на третьем — Осипов Александр.

Призёры соревнований были отмечены грамотами и медалями. Каждой команде подарили по турнику.

Несмотря на конкуренцию, на спортивных площадках царила дружественная атмосфера. Спартакиада показала, что занятия спортом и здоровый образ жизни — это важная часть корпоративной культуры компании.