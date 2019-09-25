Определены победители спартакиады «Газпром газораспределение Барнаул»

Сотрудники из восьми команд состязались в волейболе, биатлоне, армреслинге, шахматах, сдаче норм ГТО, легкой атлетике и перетягивании каната. Дети соревновались в детском дартсе и легкой атлетике.
Мероприятие посвятили юбилею — в этом году ООО «Газпром газораспределение Барнаул» отмечает 20-летие. В начале дня прошел праздничный парад открытия спартакиады, капитаны команд торжественно подняли флаг Общества.
К 20-летию были приурочены многие мероприятия и соревнования, в том числе конкурс учебных видеороликов. Третье место заняла начальник центра обслуживания клиентов Романова Ирина, на втором месте водитель аварийно-диспетчерского участка ремонтно-эксплуатационного управления Селянин Алексей, первое место занял слесарь по эксплуатации ремонта подземных газопроводов Барнаульского участка Никонов Вячеслав.
Спартакиада прошла на территории ССРК «Олимпийский». В течение дня работала полевая кухня.
В соревнованиях по волейболу первое место заняла команда Тальменского участка, на втором месте команда Барнаульского участка, на третьем — команда Управления.
В зрелищных соревнованиях по летнему биатлону первое место заняла команда Управления, на втором месте команда Косихинского участка, на третьем — команда Первомайского участка.
В перетягивании канатапобедила команда Павловского участка, второе место заняла команда Косихинского участка, третье — Барнаульского участка.
Упорная борьба за призовые места велась и на соревнованиях по армреслингу. Первое место занял Фишер Валентин из Косихинского участка, на втором месте Филонов Николай из Косихинского участка, на третьем Шейн Сергей из Бийского участка.
В соревнованиях по легкой атлетике в мужском кроссе на длинной дистанции чемпионом стал Грешников Андрей, второе место занял Леньков Василий, третье место — Горбачев Алексей. В женском кроссе на длинной дистанции первое место заняла Ларенкова Ольга, второе место — Грибанова Людмила, третье — Тимошина Светлана.
В мужском спринте на короткую дистанцию победу одержал Скутель Евгений, второе место занял Гладких Алексей, третье место — Овнапу Евгений. В спринте среди женщин победила Авхадеева Вероника, на втором месте Афанасьева Александра и Антропова Ольга, на третьем — Грибанова Людмила.
Лидером по отжиманиям стал Леньков Василий, второе место досталось Овнапу Евгению, третье — Правдину Роману. В отжиманиях среди женщин победу одержала Антропова Ольга, на втором месте Тимошина Светлана, на третьем — Ларинкова Ольга и Бескишкина Татьяна.
Победителем в соревнованиях по подтягиваниям стал Смольянов Дмитрий, подтянувшийся 17 раз. На втором месте Овнапу Евгений, на третьем — Осипов Александр.
Призёры соревнований были отмечены грамотами и медалями. Каждой команде подарили по турнику.
Несмотря на конкуренцию, на спортивных площадках царила дружественная атмосфера. Спартакиада показала, что занятия спортом и здоровый образ жизни — это важная часть корпоративной культуры компании.