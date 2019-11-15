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Жизнь

Определились лидеры народного голосования по преображению Барнаула

По итогам рабочей недели с 11 по 15 ноября стала известна тройка лидеров в народном голосовании среди барнаульцев на выбор общественных территорий, которые в 2020 году будут отремонтированы за счет муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Свое мнение уже высказали около 28 тыс. горожан.

Здание строящегося Художественного музея на площади Октября.
Здание строящегося Художественного музея на площади Октября.
Михаил Хаустов

Из 44 выставленных на голосование объектов и общественных пространств. вперед вырвались «Мизюлинская роща» (15,6%), «Парк Изумрудный» (13,7%) и «Зеленая зона на пересечении улиц Ускова и Взлетной» (12,5%).

Остальные территории заметно отстают от этой тройки. На четвертом месте пока идет «Сквер Победы на улице Новосибирской» — около 7,7% голосов.

Напомним, голосование в Барнауле в режиме «онлайн» стартовало 11 ноября. Процедура продлится до 25 ноября — проголосовать сможет каждый желающий.

Из предложенного списка посетитель сайта может выбрать не более трех общественных территорий, по его мнению, наиболее нуждающихся в благоустройстве. Голос можно отдать только один раз. «Поэтому постарайтесь ответственно подойти к своему выбору», — отмечают в мэрии.

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