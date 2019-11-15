Определились лидеры народного голосования по преображению Барнаула

По итогам рабочей недели с 11 по 15 ноября стала известна тройка лидеров в народном голосовании среди барнаульцев на выбор общественных территорий, которые в 2020 году будут отремонтированы за счет муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Свое мнение уже высказали около 28 тыс. горожан.

Из 44 выставленных на голосование объектов и общественных пространств. вперед вырвались «Мизюлинская роща» (15,6%), «Парк Изумрудный» (13,7%) и «Зеленая зона на пересечении улиц Ускова и Взлетной» (12,5%).

Остальные территории заметно отстают от этой тройки. На четвертом месте пока идет «Сквер Победы на улице Новосибирской» — около 7,7% голосов.

Напомним, голосование в Барнауле в режиме «онлайн» стартовало 11 ноября. Процедура продлится до 25 ноября — проголосовать сможет каждый желающий.

Из предложенного списка посетитель сайта может выбрать не более трех общественных территорий, по его мнению, наиболее нуждающихся в благоустройстве. Голос можно отдать только один раз. «Поэтому постарайтесь ответственно подойти к своему выбору», — отмечают в мэрии.