Определились победители сибирского онлайн-турнира на «Кубок Ростелекома»

В Сибири завершился первый онлайн-киберфестиваль «Кубок Ростелекома 2020» в дисциплинах Dota2 и World of Tanks. В турнире участвовало 136 команд, которые сражались за победу и призовой фонд в сто тысяч рублей.

В финал в дисциплине World of Tanks вышли две команды, которые стали лучшими из 70 сборных, заявленных в квалификационном раунде. Это «Печенеги» из Новосибирска и Томска и Warlike из игроков Новосибирска, Барнаула и Омска. В отборочных сражениях в Dota2 участвовали 66 команд, из которых сформировалась финальная пара: сборная mutant from sewerage из игроков Новоалтайска, Новосибирска и Барнаула и Husky eSports, в которую объединились геймеры Новосибирска и Красноярска.

Гранд-финал турнира состоялся 28 июня. В течение нескольких часов сибирские геймеры наблюдали за деталями сражений благодаря интерактивному шоу со студией аналитики, комментаторами, конкурсами, призами и подарками для зрителей прямой трансляции.

ПАО «Ростелеком»

Победителей киберфестиваля пришел поздравить Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», который и вручил виртуальные чеки лидерам турнира. «В этом году мы впервые провели наш традиционный киберфестиваль в онлайн-режиме, и можно с уверенностью сказать, что все получилось. По накалу страстей сражения ничуть не уступали очным поединкам, а эмоциональный заряд от геймеров передавался даже через экран монитора», — отметил Николай Зенин.

В итоге победителями в дисциплине Dota2 стала команда Husky eSports, а в World of Tanks — «Печенеги». Как сказал капитан этой сборной, играть онлайн было удобно, хотя атмосферы «живых» мероприятий немного не хватило.

«В финале нам было не очень сложно: начало вообще прошло незаметно, а в конце пришлось изрядно попотеть, чтобы не „слить“ весь турнир, потому что у соперника был большой опыт таких сражений. Конечно, ничто не сравнится с игрой на сцене, как в обычных турнирах, но драйв от победы все равно есть», — объяснил Томилов «JENYAOOO» Евгений.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»