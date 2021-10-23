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В Алтайском крае вводят QR-коды: как вы к этому относитесь. Опрос altapress.ru

QR-коды планируется ввести в Алтайском крае с 30 октября, сообщил накануне губернатор Виктор Томенко. Редакция altapress.ru решила выяснить у своих читателей, готовы ли они к тому, что совсем скоро придется предъявлять коды в общественных местах.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com.

Напомним, что QR-коды должны подтверждать факт вакцинации или перенесенной болезни. При этом власти прямо говорят, что данная мера призвана простимулировать граждан к вакцинации.

Предлагаем вам поделиться своим мнением относительно QR-кодирования.

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