В Алтайском крае вводят QR-коды: как вы к этому относитесь. Опрос altapress.ru

QR-коды планируется ввести в Алтайском крае с 30 октября, сообщил накануне губернатор Виктор Томенко. Редакция altapress.ru решила выяснить у своих читателей, готовы ли они к тому, что совсем скоро придется предъявлять коды в общественных местах.