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Жизнь

Опрос показал, сколько барнаульцев добираются до работы на велосипеде

6% барнаульцев летом добираются до работы на велосипеде, выяснил исследовательский центр Зарплаты.ру.

Велосипед.
Велосипед.
unsplash.com

По данным онлайн-опроса, в большей степени предпочтение велотранспорту отдают мужчины — 89% против 11% женщин.

Большинство барнаульских велосипедистов относится к возрастной категории 18−25 лет — велики есть у 39% молодых людей.

«Среди основных причин, мешающих использовать этот вид транспорта, чтобы добираться до работы, респонденты отметили плохие дороги и отсутствие в городе велосипедной инфраструктуры, невозможность переодеться и принять душ после поездки, необходимость преодолевать большие расстояния — офис находится слишком далеко», — сообщают авторы исследования.

В среднем для жителей Барнаула дорога на работу занимает 16 минут.

Чаще всего велотранспортом до офисов добираются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ижевска, реже всего — Новосибирска и Самары.

Ночь, велосипед
Ночь, велосипед
СС0

Москвичам на это нужно в среднем около 40 минут, меньше всего томичам — около 15 минут.

87% сотрудников оставляют велосипед пристегнутым на улице или на подземной парковке, а 13% заносят в офис.

Только 14% опрошенных заявили о наличии велодорожек в городе, 39% признались, что ездят по проезжей части. Шлем используют всего 8%.

Больше всего велосипедистов работают в сфере IT, общепите, сфере культуры, искусства и медиа.

Ранее altapress.ru разбирался, где в Барнауле купить велосипед, какой, и куда с ним потом податься.

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