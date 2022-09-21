21 сентября
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Жизнь

Опрос: сколько россиян недавно сделали ремонт

Компания «Росгосстрах» провела исследование и выяснила, сколько россиян недавно сделали ремонт дома, пишет «Лента.ру».

Ремонт.
Ремонт.
Открытые источники в Интернете (СС0)

В опросе участвовали 1,2 жителей страны старше 18 лет.

Из них 21% недавно сделали ремонт. Кроме того, 17% рассказали, что их жилье нужно серьезно ремонтировать, а 17% — заявили о необходимом косметическом ремонте.

Уточняется, что 28% респондентов обновили квартиру (дом) 1−3 года назад, 23% — 3−5 лет назад, 13% — 5−7 лет назад, 10% — более 10 лет назад.

43% опрошенных делают ремонт сами, 15% — просят родственников помочь, еще 34% — нанимают бригаду.

Ранее россиян предупредили о штрафах за ремонт пола.

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