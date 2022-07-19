19 июля
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Потребитель

О штрафах за ремонт пола в квартире предупредили россиян

За нарушение технологии ремонта полов привлекут в штрафу, предупредила адвокат Елена Кудерко, пишет «Прайм».

Аварийное жилье.
Аварийное жилье.
Анна Зайкова

Она пояснила — нарушение технологии может привести к тому, что ремонт придется полностью переделывать.

В качестве примера эксперт назвала нарушение допустимых пределов реконструкции и переустройства в жилом помещении, к примеру, перенос санитарных приборов на удаление от стояка.

Однако значительные финансовые потери могут быть вызваны нарушением технологии ремонта полов — последствиями этого могут стать низкая шумо- и гидроизоляция пола, из-за чего соседи могут обратиться в суд, указывает Lenta.ru.

Факт нарушения подтверждается судебной строительно-технической экспертизой.

В результате собственника могут обязать заново за свой счет провести все строительные работы, в точном соответствии с регламентами и нормами.

За выполнением работ будут следить судебные приставы.

Также собственника квартиры привлекут к административному штрафу в размере 2000 рублей. Кроме того, ему придется оплачивать экспертизу, юридические услуги и возместить моральный вред, причиненный соседям.

Ранее юрист предупредил о популярной схеме отъема жилья у россиян.

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