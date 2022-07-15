15 июля
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Недвижимость

Юрист предупредил о популярной схеме отъема жилья у россиян

Сейчас запрещена работа офисов микрозаймов под залог недвижимости.

Интернет. Мошенники.
Интернет. Мошенники.
СС0

Однако часто те, кто предоставляет услуги, стремятся присвоить квартиру, запутав свою жертву, пишет «Прайм».

Мошенники пытаются заполучить подпись заемщика на чистом листе или листе с реквизитами сторон, чтобы потом подшить его к другому документу, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Для этого они специально включают явные ошибки в текст договора. Клиент на это обращает внимание, после чего листы множество раз заменяются, и бдительность потенциальной жертвы притупляется.

Также мошенники стараются сделать так, чтобы клиент не мог обслуживать долг, пишет Газета.Ru. Для этого ему предоставляют неверные платежные реквизиты. А из-за образовавшейся просрочки забирают квартиру.

Ранее сообщалось, что мошенники «переобулись» в летние одежды и продолжают дурить народ.

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