Юрист предупредил о популярной схеме отъема жилья у россиян

Однако часто те, кто предоставляет услуги, стремятся присвоить квартиру, запутав свою жертву, пишет «Прайм».

Мошенники пытаются заполучить подпись заемщика на чистом листе или листе с реквизитами сторон, чтобы потом подшить его к другому документу, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Для этого они специально включают явные ошибки в текст договора. Клиент на это обращает внимание, после чего листы множество раз заменяются, и бдительность потенциальной жертвы притупляется.

Также мошенники стараются сделать так, чтобы клиент не мог обслуживать долг, пишет Газета.Ru. Для этого ему предоставляют неверные платежные реквизиты. А из-за образовавшейся просрочки забирают квартиру.

Ранее сообщалось, что мошенники «переобулись» в летние одежды и продолжают дурить народ.