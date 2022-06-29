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Туризм

Мошенники «переобулись» в летние одежды и продолжают дурить народ

Стали известны основные уловки мошенников летом, пишет Sputnik.

Мужчина с чемоданом.
Мужчина с чемоданом.
CC0

В летний сезон мошенники в основном используют уловки, связанные с отпуском и путешествиями, заявила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Преступники охотно пользуются моментами, когда человек бронирует номера в отелях или покупает туры. В таких случаях злоумышленники, обещая более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и начать переписку в мессенджерах.

Там они просят перевести денежные средства на карту. При этом люди отправляют деньги в никуда. Глава организации призвала не верить слишком привлекательным предложениям.

«Лучше перепроверить актуальность, например, позвонив в объект размещения. Не поддерживайте коммуникацию вне сервиса», — дала совет эксперт.

Еще один способ мошенничества — создание интернет-ресурсов, копирующих сайты известных туроператоров или гостиниц.

Чтобы обезопасить себя, необходимо проверять репутацию сайта, читать отзывы, пишет Lenta.ru.

«Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или с помощью СМС-сообщений, лучше найти и проверить информацию самостоятельно», — рекомендовала Лазарева.

Ранее сообщалось, что мошенники выманивают у туристов деньги за отдых на несуществующей базе в Горном Алтае. Туристов начали завлекать на якобы новую базу отдыха «Русский нордик» в Чемальском районе.

«Собственники» несуществующей турбазы просят вносить предоплату в полном объеме. На уловку повелись уже многие.

Некоторые туристы, которые внесли предоплату, приехали на место по присланным в личные сообщения координатам — «22 км от урочища Каракол и 50 км от села Элекмонар». Никакой базы там нет — это труднодоступные места, куда проехать можно только на конях.

Точное количество пострадавших от действий мошенников неизвестно: их количество может варьироваться от нескольких десятков до сотен.

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