Опрос ВТБ: 37% сибиряков считают, что нужно контролировать траты близких

По данным совместного опроса банков ВТБ и «Открытие», более 20% сибиряков пользуются разными картами, привязанными к одному счету. Опция позволяет планировать и контролировать семейный бюджет, а также экономит время на переводы близким. Более четверти считают доступ родственников к одному счету полезной опцией, и готовы открывать дополнительные карты партнерам, родителям и детям. Четверть считают, что лимиты на траты близких устанавливать не нужно — пусть тратят столько, сколько необходимо.

Дополнительные карты для родных выпустили 22% участников опроса из Сибири. Для сравнения — в Москве и области опцией пользуются 27% респондентов. В то же время 17% сибиряков еще не слышали о такой возможности.

Среди опрошенных 28% считают, что возможность привязать несколько карт к одному счету — удобная и полезная опция, а 35% думают, что у каждого должен быть свой отдельный счет.

Среди тех, кто готов выпустить карты для близких к общему счету, 60% жителей СФО привязали бы к нему карты для партнера. Выпустить допкарты для несовершеннолетних готовы 49% ответивших. Каждый пятый взял бы на себя траты пожилых родителей, а 10% — были бы не против помогать таким образом своим взрослым детям.

В вопросах контроля общего бюджета участники опроса разделились на три основные группы: 37% считают, что финансы нуждаются в четком контроле и необходимо отслеживать, кто, на что и сколько потратил; 31% готовы контролировать траты лишь поверхностно, а 32% утверждают, что в семье важно доверять друг другу и не следить за тратами другого.

Четверть респондентов, знакомых с сервисом дополнительных карт, не стала бы ограничивать близких в расходах. Треть опрошенных хотели бы установить лимит до 10 тыс. рублей. Траты в пределах 10-50 тыс. рублей готовы разрешить близким еще треть участников опроса. Только 2% считают возможным не ограничивать близких при тратах свыше 100 тыс. рублей.

Четверть респондентов считает, что детей нужно приучать к деньгам еще в дошкольном возрасте (23%). В Сибири прививать детям навыки управления личным бюджетом в возрасте 7-10 лет считают важным больше участников опроса, чем в среднем по стране — 41% против 38%. Каждый пятый участник опроса (19%) назвал средний возраст 11-13 лет оптимальным для начала ведения личного бюджета. Отказывают детям в карманных деньгах 4% сибиряков.

Более половины респондентов дают на карманные расходы до 3 тысяч рублей ежемесячно. Пятая часть выделяет наследникам от 3-х до 5-ти тысяч рублей. 14% сибиряков не дают карманных денег, считая что и так обеспечивают отпрысков всем необходимым. В среднем по России так ответили лишь 11% опрошенных.

Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин рассказал, что в рамках новой розничной стратегии банк фокусируется на развитии концепции «семейного» банка - комплексного обслуживания клиентов и их близких в рамках ежедневных финансовых операций. Эксперт считает, что дополнительные карты и платежные стикеры для доверенного круга лиц помогут эффективнее управлять финансами семьи, оказывать поддержку родителям, повышать финансовую грамотность детей. Сегодня около 70% дополнительных карт клиенты ВТБ заказывают для детей, 30% приходится на карты для супругов и родителей.

* Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1-8 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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