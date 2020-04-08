Опросы показали, как россияне относятся к мерам в борьбе с Covid-19

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос об оценке россиянами эффективности противоэпидемических мер, которые предпринимают власти страны.

Телефонный опрос проводился 29, 30 марта и 2 апреля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, пишет РБК.

2 апреля на вопрос, достаточными или недостаточными считают респонденты меры, которые российские власти предпринимают для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, 63% опрошенных ответили, что меры достаточные <на 11% выше, чем по итогам опроса 29 марта, когда меры назвали достаточными 52% россиян>.

На 12% снизилось число тех, кто считает меры недостаточными, — с 38 до 26%.

Граждан, которые считают предпринимаемые меры избыточными, осталось примерно на том же уровне — было 4%, стало 5%.

Ответы на другой вопрос — достаточные или недостаточные меры предпринимают власти для обеспечения подготовки медучреждений к приему больных коронавирусом — распределились следующим образом.

Доля тех, кто считает меры достаточными, выросла с 34 (опрос от 30 марта) до 43% (опрос от 2 апреля). Доля называющих меры недостаточными снизилась с 38 до 29%. Избыточными действия власти назвали 2 и 1% соответственно.

Ограничительные меры — самоизоляция, комендантский час (Чечня) — введены в 78 регионах страны.