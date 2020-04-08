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Жизнь

Опросы показали, как россияне относятся к мерам в борьбе с Covid-19

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос об оценке россиянами эффективности противоэпидемических мер, которые предпринимают власти страны.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Телефонный опрос проводился 29, 30 марта и 2 апреля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, пишет РБК.

2 апреля на вопрос, достаточными или недостаточными считают респонденты меры, которые российские власти предпринимают для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, 63% опрошенных ответили, что меры достаточные <на 11% выше, чем по итогам опроса 29 марта, когда меры назвали достаточными 52% россиян>.

На 12% снизилось число тех, кто считает меры недостаточными, — с 38 до 26%.

Граждан, которые считают предпринимаемые меры избыточными, осталось примерно на том же уровне — было 4%, стало 5%.

Ответы на другой вопрос — достаточные или недостаточные меры предпринимают власти для обеспечения подготовки медучреждений к приему больных коронавирусом — распределились следующим образом.

Доля тех, кто считает меры достаточными, выросла с 34 (опрос от 30 марта) до 43% (опрос от 2 апреля). Доля называющих меры недостаточными снизилась с 38 до 29%. Избыточными действия власти назвали 2 и 1% соответственно.

Ограничительные меры — самоизоляция, комендантский час (Чечня) — введены в 78 регионах страны.

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