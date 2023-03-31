Опубликован прогноз лесных пожаров в Сибири и на Алтае на 2023 год

Пожар охватил 1 га леса в Республике Алтай 29 марта. Это уже второй случай возгорания леса в регионе с начала года. Именно республика в 2023 году «открыла сезон» лесных пожаров в Сибири. «Авиалесоохрана» спрогнозировала, как будет меняться лесопожарная обстановка в Сибирском федеральном округе с апреля по октябрь текущего года.

Алтайский край

Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в апреле в западных частях Алтайского края, в мае — на южных и восточных территориях.

В июне высокого риска не прогнозируется, в июле угроза нависнет над южной частью края, август обещает быть спокойным. В сентябре в опасности окажутся восточные территории региона, в октябре — южные и центральные.

Горный Алтай. Максим Стрелковский.

Республика Алтай

В мае лесные пожары будут угрожать западным частям Горного Алтая, июнь ожидается спокойным, а вот в июле в опасности окажется вся территория республики.

Впрочем, в августе под угрозой останутся лишь восточные части, в сентябре — северные, а на октябрь повышенной опасности в регионе и вовсе не прогнозируется.

Прогноз лесных пожаров в Сибири на апрель. aviales.ru. Прогноз лесных пожаров в Сибири на май. aviales.ru. Прогноз лесных пожаров в Сибири на июнь. aviales.ru. Прогноз лесных пожаров в Сибири на июль. aviales.ru. Прогноз лесных пожаров в Сибири на август. aviales.ru. Прогноз лесных пожаров в Сибири на сентябрь. aviales.ru. Прогноз лесных пожаров в Сибири на октябрь. aviales.ru.

Прочие регионы СФО

В апреле лесные пожары вероятны на юге Тывы, Красноярского края, Иркутской, Омской и Томской областей (здесь под угрозой окажутся также восточные территории), а также на западе Новосибирской области и по всему Кузбассу.

В мае опасность нависнет над югом Кузбасса и западом Хакасии, в июне — над всей Томской областью, а западными и юго-восточными территориями Красноярского края, западом Иркутской области и севером Тывы.

Лесной пожар в Красноярском крае. facebook.com/GreenpeaceRussia. фотограф Юлия Петренко.

В июле под угрозой окажется запад Тывы, юг Хакасии, а также восток Иркутской области, в августе — снова запад Тывы, южные, восточные и северо-восточные участки Красноярского края, вся Хакасия и север Иркутской области.

В сентябре возможны лесные пожары на юге Иркутской области, центральных и южных территориях Кузбасса (они останутся под угрозой и в октябре), а также на западе Хакасии. В октябре могут загореться леса в центральной Хакасии и на юге Красноярского края.