Опубликован прогноз лесных пожаров в Сибири и на Алтае на 2023 год

Алтайский край
Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в апреле в западных частях Алтайского края, в мае — на южных и восточных территориях.
В июне высокого риска не прогнозируется, в июле угроза нависнет над южной частью края, август обещает быть спокойным. В сентябре в опасности окажутся восточные территории региона, в октябре — южные и центральные.
Республика Алтай
В мае лесные пожары будут угрожать западным частям Горного Алтая, июнь ожидается спокойным, а вот в июле в опасности окажется вся территория республики.
Впрочем, в августе под угрозой останутся лишь восточные части, в сентябре — северные, а на октябрь повышенной опасности в регионе и вовсе не прогнозируется.
Прочие регионы СФО
В апреле лесные пожары вероятны на юге Тывы, Красноярского края, Иркутской, Омской и Томской областей (здесь под угрозой окажутся также восточные территории), а также на западе Новосибирской области и по всему Кузбассу.
В мае опасность нависнет над югом Кузбасса и западом Хакасии, в июне — над всей Томской областью, а западными и юго-восточными территориями Красноярского края, западом Иркутской области и севером Тывы.
В июле под угрозой окажется запад Тывы, юг Хакасии, а также восток Иркутской области, в августе — снова запад Тывы, южные, восточные и северо-восточные участки Красноярского края, вся Хакасия и север Иркутской области.
В сентябре возможны лесные пожары на юге Иркутской области, центральных и южных территориях Кузбасса (они останутся под угрозой и в октябре), а также на западе Хакасии. В октябре могут загореться леса в центральной Хакасии и на юге Красноярского края.