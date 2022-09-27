Опубликован список из 195 IT-специальностей, которым дадут отсрочку от мобилизации

Какие специальности вошли в список для получения отсрочки от чатсичной мобилизации?
В перечень вошли актуальные специальности, которые утвердили приказами Минобрнауки в 2013 году, и специальности, на которые обучали раньше.
Каким направлениям отдают предпочтение?
В список попали IT-специальности таких направлений, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение и другие. Полный список представлен на сайте Минцифры.
Что нужно сделать сотруднику IT-компании, чтобы получить отсрочку?
Чтобы получить отсрочку, сотрудник должен написать заявление. А также заполнить форму, в которой подтвердит его соответствия необходимым требованиям. Его необходимо заверить электронной подписью генерального директора организации.
«Форму нужно заполнить, сохранить файл в формате CSV, подписать у гендиректора компании с помощью его УКЭП (электронный аналог подписи от руки, у большинства организаций она выдана ФНС), и отправить через портал госуслуг, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений», — уточняют в Минцифрах.
Когда откроется такой сервис?
Минцифры пообещали, что 27 сентября.