28 сентября
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Жизнь

Опубликован список из 195 IT-специальностей, которым дадут отсрочку от мобилизации

Минцифры опубликовало список из 195 IT-специальностей для отсрочки от частичной мобилизации, сообщает ТАСС.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Какие специальности вошли в список для получения отсрочки от чатсичной мобилизации?

В перечень вошли актуальные специальности, которые утвердили приказами Минобрнауки в 2013 году, и специальности, на которые обучали раньше.

Каким направлениям отдают предпочтение?

В список попали IT-специальности таких направлений, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение и другие. Полный список представлен на сайте Минцифры.

Что нужно сделать сотруднику IT-компании, чтобы получить отсрочку?

Чтобы получить отсрочку, сотрудник должен написать заявление. А также заполнить форму, в которой подтвердит его соответствия необходимым требованиям. Его необходимо заверить электронной подписью генерального директора организации.

«Форму нужно заполнить, сохранить файл в формате CSV, подписать у гендиректора компании с помощью его УКЭП (электронный аналог подписи от руки, у большинства организаций она выдана ФНС), и отправить через портал госуслуг, когда откроется соответствующий сервис сбора сведений», — уточняют в Минцифрах.

Когда откроется такой сервис?

Минцифры пообещали, что 27 сентября.

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