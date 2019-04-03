ООН посчитал, сколько человек проживает на Земле

Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, а к 2050 году она достигнет 9,7 млрд, сообщается в докладе генерального секретаря ООН. Рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией, сообщает «Интерфакс».

По прогнозам, в 2050 году более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

При этом возрастает доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения. Отмечается, что уже сегодня почти половина пожилых людей в мире не получают пенсию.

Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире возросла с 64,9 года в 1994 году до 72,3 года в 2019 году и к 2030 году увеличится примерно еще на два года, пишет bfm.ru.

Доклад был представлен на рассмотрение Комиссии по народонаселению и развитию, 51-я сессия которой стартовала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.