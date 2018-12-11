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Опубликовано фото «бриллиантового Boeing» арабской авиакомпании

Фото усыпанного бриллиантами Boeing 777 авиакомпании Emirates выложила на своей странице в Instagram блогер из Пакистана Сара Шакил.

Бриллианты производства "АЛРОСА".
Бриллианты производства "АЛРОСА".
altairegion22.ru

Снимок самолета вызвал жаркие споры в сети. На фото виден лайнер, целиком покрытый сверкающими камнями.

Под постом появились комментарии. Так, некоторые из них заметили, что бриллиантовый самолет — излишняя роскошь, и правильнее было бы потратить деньги на более важные вещи, пишет телеканал 360.

А некоторые пользователи заподозрили, что девушка отредактировала снимок: драгоценные камни придали бы самолету лишний вес, из-за которого тот не смог бы взлететь, пишет ura.ru.

На самом деле девушка пошутила — многие снимки из ее Instagram также «усыпаны бриллиантами».

Блогер поблагодарила подписчиков за поддержку, с помощью которой ей удалось осуществить свою мечту о поездке в Милан.

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