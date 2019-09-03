Опубликовано фото из космоса разрушительного урагана «Дориан»

«Дориан» усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона.
Ураган «Дориан» на снимках спутников дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» ????#ураган #Дориан #ЗемляИзКосмоса pic.twitter.com/Nq4k3zxuAO— РОСКОСМОС (@roscosmos) 2 сентября 2019 г.
Ураган находится в 65 км к востоку от Багамских островов, по которым уже пришелся удар стихии, и движется в западном направлении, пишет bfm.ru.
Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана «Дориан», сообщило агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса.
Сформировавшийся в Атлантическом океане «Дориан» достигал редкой пятой, высшей категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 300 км/ч. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия.
По последним данным, сила урагана уменьшилась и сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, должен, по оценкам экспертов, приблизиться к побережью американского штата Флорида, сообщает ТАСС.
С побережья эвакуировано порядка 1,5 млн человек.