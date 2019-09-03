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Жизнь

Опубликовано фото из космоса разрушительного урагана «Дориан»

«Роскосмос» опубликовал фото, сделанные спутником «Метеор-М», на которых запечатлен ураган «Дориан», угрожающий восточному побережью США. Снимки размещены на странице госкорпорации в Twitter.

Ураган, вид из космоса.
Ураган, вид из космоса.
Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss

«Дориан» усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона.

Ураган находится в 65 км к востоку от Багамских островов, по которым уже пришелся удар стихии, и движется в западном направлении, пишет bfm.ru.

Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана «Дориан», сообщило агентство Associated Press со ссылкой на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса.

Сформировавшийся в Атлантическом океане «Дориан» достигал редкой пятой, высшей категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 300 км/ч. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия.

По последним данным, сила урагана уменьшилась и сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, должен, по оценкам экспертов, приблизиться к побережью американского штата Флорида, сообщает ТАСС.

С побережья эвакуировано порядка 1,5 млн человек.

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