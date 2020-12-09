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Жизнь

Опубликовано потрясающее фото, как тасманийский дьявол светится в темноте

Исследователи из зоопарка в штате Огайо (США) обнаружили, что тасманийские дьяволы светятся в ультрафиолетовом свете.

Тасманийский дьявол.
Тасманийский дьявол.
unsplash.com.

Они поделились удивительным фото.

Кожа вокруг морды, глаз и внутреннего уха этого сумчатого животного поглощает ультрафиолет и повторно излучает его как синий, видимый свет.

Ранее ученые задокументировали биофлуоресценцию у белок-летяг, утконосов, бандикутов и вомбатов. Вдохновленная этими находками, команда из зоопарка решила проверить своих обитателей и с первой же попытки сделала открытие, пишет mail.ru.

«Увидеть это было небольшим шоком. Мы начали исследование, не ожидая многого, так что получилось довольно захватывающе», — рассказал в комментарии ABC News исследователь Джейкоб Шон.

Тасманийский дьявол (тасманский дьявол, сумчатый дьявол и сумчатый черт; лат. Sarcophilus harrisii) — млекопитающее семейства хищных сумчатых. Огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали первым европейским поселенцам основание прозвать этого коренастого хищника «дьяволом».

Размером с небольшую собаку.

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