Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия

В ночное время и в сумерки оружие может нейтрализовать прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров.
Действие станции «Филин» основано на изменении яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения и провоцируют галлюцинации у солдат врага, отмечают «Известия».
Напомним, недавно The Times писала, что в Британии выразили беспокойство проходом фрегата «Адмирал Горшков» с новым оружием около берегов шотландского города Лоссимут.
Ранее пресс-служба холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростехнадзора») сообщала, что новейшие фрегаты ВМС России начали оснащаться оружием, ослепляющим противника — станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».