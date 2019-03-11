Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия

Телеканал «Звезда» опубликовал ролик с испытаниями российской станции визуально-оптических помех «Филин».

Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018.
Главный военно-морской парад в День ВМФ-2018.
http://www.kremlin.ru

В ночное время и в сумерки оружие может нейтрализовать прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти километров.

Действие станции «Филин» основано на изменении яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения и провоцируют галлюцинации у солдат врага, отмечают «Известия».

Напомним, недавно The Times писала, что в Британии выразили беспокойство проходом фрегата «Адмирал Горшков» с новым оружием около берегов шотландского города Лоссимут.

Ранее пресс-служба холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростехнадзора») сообщала, что новейшие фрегаты ВМС России начали оснащаться оружием, ослепляющим противника — станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость