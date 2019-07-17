Опубликовано видео, как бесстрашная птица бросилась наперерез трактору, спасая гнездо

Водитель остановил трактор. Позже он объехал гнездо, оставив его целым и невредимым.
Также мужчина сделал птице импровизированную поилку с водой.
Ролик распространило Центральное телевидение Китая. За несколько дней оно стало вирусным в соцсетях, вызвав бурную реакцию пользователей.
«Какая замечательная, храбрая мать», «Снимаю шляпу перед этой птицей-мамой. Только мать может пойти на все ради своих детей», — пишут комментаторы.
Пользователи назвали тракториста человеком с добрым сердцем и пожелали ему всех благ, пишет mail.ru.
Ролик снял китайский фермер.