Опубликовано видео, как бесстрашная птица бросилась наперерез трактору, спасая гнездо

Небольшая птица бесстрашно бросилась наперерез трактору, чтобы спасти свое гнездо с яйцами.

Водитель остановил трактор. Позже он объехал гнездо, оставив его целым и невредимым.

Также мужчина сделал птице импровизированную поилку с водой.

Ролик распространило Центральное телевидение Китая. За несколько дней оно стало вирусным в соцсетях, вызвав бурную реакцию пользователей.

«Какая замечательная, храбрая мать», «Снимаю шляпу перед этой птицей-мамой. Только мать может пойти на все ради своих детей», — пишут комментаторы.

Пользователи назвали тракториста человеком с добрым сердцем и пожелали ему всех благ, пишет mail.ru.

Ролик снял китайский фермер.